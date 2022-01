Sampdoria: Grifo il sogno, Pablo Marì e Aebischer ipotesi più percorribili - Genova 24

Genova. Quante partite si giocheranno domani? Napoli-Sampdoria sarà una di queste? Si vive alla giornata, con l’auspicio del Consiglio della Lega Serie A che non intervengano più le ASL, con provvedimenti non in linea col protocollo stabilito dalla Lega stessa.

Poi, c’è anche il problema dei suggerimenti dati dal Premier Draghi, che hanno indotto alla convocazione di assemblea della Lega, in video conferenza, per la definizione della complessa gestione dell’attuale situazione Covid, con l’ipotesi di un proseguimento del campionato a porte chiuse.

Indifferenti a questi problemi, le voci di calciomercato non si placano…

Portato a termine l’ingaggio del “General” Tomás Eduardo Rincón Hernández, le altre buone notizie per D’Aversa sono le negatività dei tamponi di Falcone e Augello e la sola giornata di squalifica comminata dal giudice sportivo a Candreva, oltre al fatto di sapere che il lavoro degli uomini mercato della Samp è tutt’altro che terminato.

Incassato, a quanto pare un no da Stefano Sensi (che sembrerebbe gradire maggiormente il tipo di gioco praticato dai mister di Fiorentina e Sassuolo, in analogia a quanto fatto in precedenza da Gonzalo Villar), l’idea di non facile realizzazione porta a Michel Aebischer, centrocampista svizzero, attualmente fermo ai box per infortunio, che comporta valutazioni sui costi e sul periodo d’assenza, nel breve, cui si andrebbe incontro.

Le defezioni di Colley (Coppa d’Africa), Bereszynski e Yoshida (guai muscolari), mettono in condizione D’Aversa di ripresentarsi a Napoli con una coppia centrale (Drăgușin e Chabot) non all’altezza dei due titolari (anche se il tedesco nel primo tempo contro il Cagliari ha dato sfoggio di sicurezza) e senza alternative in panchina, per cui hanno una logica i ‘rumors’ su Pablo Marì, difensore centrale dell’Arsenal, particolarmente abile nel gioco aereo, con esperienze già in Olanda (Breda), Spagna (Deportivo La Coruña) e Brasile (Flamengo).

La vittoria del Cagliari a Marassi non ha raffreddato le piste fra le due società, visto che Verre piace ai sardi, come pure Askildsen e il loro ex Murru, mentre Charalampos Lykogiannis e Gastón Rodrigo Pereiro López potrebbero venire a colmare le lacune sulle fasce in casa Samp, come pure potrebbero farlo Andrea Conti (in difesa) e Simone Verdi (davanti).

Poi corre l’obbligo di riportare la news che riguarda Vincenzo Grifo, anche se alcune considerazioni la pongano un poco nell’area ‘sogni’ (costi elevati – anche se si parla di prestito – ed il fatto che con i suoi goal ed assist sta trascinando il Friburgo al terzo posto nella Bundesliga).

A fronte di una segnalazione sui media della possibile entrata di un giovane centrocampista nigeriano, Jacob Aboosah, preoccupa invece l’altra identica notizia del passaggio al Borussia Dortmund di Filippo Calixte Mane, un 2005 con svariate presenze nelle giovanili delle Nazionali italiane, che Felice Tufano aveva, con coraggio, stabilmente lanciato nella Primavera blucerchiata… Un situazione che – se confermata ufficialmente – va a replicare quelle estive di Obert, Siatounis e Zovko.