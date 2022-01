Sampdoria, ennesima puntata della telenovela Sensi - Genova 24

Genova. La lista dei convocati, per il match con lo Spezia, diramata da Giampaolo, sta lì a dimostrare che l’ultima passata, è stata una settimana buttata al vento, per quanto attiene il calciomercato. Tutto colpa della ‘telenovela’ Sensi, a quanto pare, ben lungi dall’essere ai titoli di coda… Gli ultimi spifferi milanesi lasciano trapelare che il giocatore starebbe insistendo con la dirigenza dell’Inter per farsi, in ogni caso, mandare per questi prossimi sei mesi, a giocare con continuità, cosa che Simone Inzaghi non può garantirgli. E come potrebbe, se in rosa, nel suo ruolo, ha Brozović, Barella, Çalhanoğlu, Vidal, Vecino e Gagliardini? Le stesse voci meneghine, aggiungono che Marotta starebbe per ‘addolcire’ la bocca al suo tecnico, con l’ingaggio di Davide Frattesi del Sassuolo… Da qui, l’ovvio tergiversare della Sampdoria che vuole vederci chiaro, prima di buttarsi su un altro obiettivo… Quindi, aspettiamoci ancora nove giorni di tira e molla, prima di sapere se il suo nome, in febbraio, Sensi lo farà vedere scritto sulle sue spalle ‘in italiano’ su una maglia blucerchiata, oppure su una nerazzurra, ‘in cinese’, come apparso oggi sulle maglie dell’Inter contro il Venezia.

Di certo, oggi contro il Venezia, il nome Sensi non si è visto per niente, non avendo avuto modo di togliersi la tuta, sempre seduto in panchina… Che dire? Lo vedremo lunedì a fare le visite mediche a Genova?

Assenti dall’elenco dei disponibili, Audero,Yoshida, Colley, Verre, Damsgaard ed anche Quagliarella, Giampaolo porta con sé, al Picco, questi giocatori:

Portieri: Falcone, Ravaglia, Saio.

Difensori: Augello, Bereszyński, Chabot, Conti, Drăgușin, Ferrari, Magnani, Murru.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Torregrossa.

Questo giusto prender tempo di Osti & Co., ha intanto portato alla perdita di uno degli eventuali obiettivi sostitutivi, infatti Marco Benassi è nel frattempo passato dalla Fiorentina all’Empoli… ma se davvero dovesse arrivare Sensi, i tifosi del Doria se ne faranno una ragione!

In compenso, è saltato fuori un altro nome interessante (quanto lo sarebbe quello di Hamed Junior Traorè): si tratta di Amadou Diawara, anche lui in Coppa d’Africa con la Guinea), che nella Roma di Mourinho non sta trovando quegli spazi che Giampaolo non avrebbe difficoltà a concedergli.

Di Torregrossa al Pisa si continua a parlarne, ma intanto ‘Giampa’ non gli lesina complimenti, nonostante le voci che confermano la sua prossima partenza a rifarsi una reputazione sull’Arno, controbilanciata dall’arrivo di Lapadula (dal Benevento) o dal ritorno di Bonazzoli dal prestito a Salerno.

Intanto a Bologna, Siniša Mihajlović ha esplicitato il desiderio di Andreas Skov Olsen e di Mitchell Dijks di ‘cambiare aria’ e subito non sono mancati, fra i media, chi ha pensato di accostarli alla Sampdoria.

E’ tramontata invece l’ipotesi di un trasferimento a Colonia di Julian Chabot, in quanto considerate difficili da raggiungere, le condizioni necessarie per rendere obbligatorio, ai tedeschi, il riscatto.

Buone nuove per Tomás Rincón, che il c.t. del Venezuela, José Pekerman, ha convocato per le prossime partite di qualificazioni ai Mondiali in Qatar, contro Bolivia ed Uruguay (28 gennaio e 1° febbraio).