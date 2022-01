Sampdoria, è ufficiale: esonerato Roberto D'Aversa - Genova 24

Genova. E’ con una nota ufficiale del neo presidente della Sampdoria Marco Lanna che questa mattina la società blucerchiata ha comunicato l’esonero all’attuale tecnico Roberto D’Aversa.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club“, il comunicato stampa sul sito sampdoria.it

La notizia era già circolata nella giornata di ieri, praticamente ufficiale ma oggi – all’indomani dell’ennesima sconfitta e di una serie negativa in campionato – la conferma. Nelle prossime ore dovrà essere presa una decisione su chi andrà a rivestire il ruolo di D’Aversa sulla panchina blucerchiata.

La Sampdoria, secondo indiscrezioni, avrebbe già raggiunto un accordo con Marco Giampaolo, già alla Samp dal 2016 al 2019, fino a giugno e starebbe lavorando a in biennale in caso di salvezza: si cerca l’accordo sull’ingaggio che potrebbe aggirarsi su 1 mln e 200 mila euro a stagione. Se non dovesse arrivare l’altro nome caldo sarebbe quello di Rolando Maran che, però, dovrebbe risolvere il precedente contratto ancora in essere con il Genoa.

La squadra intanto sta vivendo ore frenetiche perché domani sera scenderà in campo a Torino per gli ottavi di finale della Coppa Italia con la Juventus. La seduta di oggi, ma non è ancora ufficiale, dovrebbe essere gestita dall’ex giocatore Angelo Palombo da tempo collaboratore tecnico al fianco degli allenatori che si sono succeduti sulla panchina blucerchiata. In alternativa potrebbe toccare al mister della Primavera Felice Tufano.