Sampdoria, D’Aversa ad un passo dall’esonero: pronto il ritorno di Marco Giampaolo - Genova 24

Genova. Non c’è pace per le genovesi. Dopo l’annuncio dell’esonero di Shevchenko comunicato dal Genoa nella giornata di ieri, oggi sembrerebbe essere arrivato il momento della separazione tra la Sampdoria e Roberto D’Aversa. Fatale per il tecnico il pessimo avvio di 2022, una falsa partenza (tre sconfitte in altrettante gare disputate) aggravata dai soli 9 punti ottenuti nelle 12 partite giocate al Ferraris e dalla mancanza di un’idea di gioco ben definita.

Pronto a subentrare per riscattarsi dopo due annate non troppo felici alla guida di Milan e Torino (esonerato in entrambi i casi) Marco Giampaolo, allenatore che nella stagione 2018/2019 sfiorò l’Europa League proprio sedendo sulla panchina dei blucerchiati

Per il tecnico originario di Bellinzona (Svizzera) si prospetta un esordio di fuoco: mercoledì la Sampdoria è infatti attesa dalla sfida contro la Juventus valida per gli ottavi di Coppa Italia.