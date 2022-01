Sampdoria, dai retta a Rincón: "Guai ad abbattersi" - Genova 24

Genova. Alzi la mano a chi, fra i tifosi blucerchiati, al triplice fischio dell’arbitro Massimi, che ha posto fine al brutto spettacolo di Sampdoria-Torino (1-2), non è venuta voglia di “buttare via il bambino con l’acqua sporca”, spinto anche dalla paura degli anni ‘gemelli”…

Siamo nel 2022 e chi ha la barba bianca, ha ben presente che le quattro retrocessioni in cui, in passato, è incappata la Samp, sono datate 1966, ’77, ’99 e 2011 (scavallando l’88, solo perché era il Doria di Mancini, Vialli e Vierchowod)… Quindi, come non pensare che qualcosa va fatto ed al più presto?

Poi, uno ci dorme sopra e addiviene alla considerazione che le decisioni affrettate, spesso, sono foriere di pessimi risultati… non è infatti che la decisione di esonerare Di Carlo, nel 2011, per sostituirlo con Cavasin, sia stata fra le migliori (eufemismo)…

Chi infatti potrebbe sostituire adesso D’Aversa, ammesso che ci siano i soldi per poterlo fare? Qualche media ha fatto il nome di Giampaolo (ma è notoriamente un tecnico che ha bisogno di tempo per far assimilare i suoi schemi), altri quelli di Corini, Di Biagio, Maran, perfino Cannavaro… ma con quali rischi? Quelli di buttare soldi, oltre che l’acqua? Se dopo La Spezia, si arriva alla constatazione che serve forzatamente una scossa, allora, la soluzione c’è già in casa; Felice Tufano. Da anni fa bene con la Primavera e non è un ‘pivello’, quindi non avrebbe difficoltà a gestire anche la rosa della prima squadra. L’ufficializzazione del ritorno di Carlo Osti, uomo saggio e conoscitore di uomini, potrebbe convincere gli altri esponenti del management, a percorrere questa strada, se contro lo Spezia…

Ma bando al pessimismo, diamo retta a Tomás Rincón (“Momento difficile, ma guai ad abbattersi”) e passiamo alle buone notizie già ufficiali ed a quelle attese dal mercato in corso.

Sul sito della Samp, è stato annunciato l’ormai nota acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, dal Verona, di Giangiacomo Magnani, un granatiere che servirà, nel breve, come il pane, a partire dalla sfida di Coppa Italia con la Juventus, per la quale, nel post partita, D’Aversa ha fatto notare che avrà difficoltà a trovarne undici da mandare in campo. Inoltre il tecnico ha anche esternato l’augurio che Faggiano gli procuri già giocatori pronti a dare un contributo nell’immediato, leggi esperti.

Da qui, le voci dei media, che citano ‘players’ ad hoc, tipo Samuel Castillejo (Milan), Vecino e Sensi (Inter, invogliata magari ad aiutare la Samp da uno scambio con Thorby, anche se è freschissimo lo zuccherino di Simone Inzaghi, con promesse di futuri spazi all’ex Cesena), per non parlare delle voci che riguardano gli svincolati, come Matteo Musacchio e perfino Kwadwo Asamoh.

Di opposta età è invece Roberto Piccoli, ugualmente dato per vicino alla Samp, come pure il romanista Nicola Zalewski, lo juventino Mattias Soulè e gli interisti Simone Bonavita e Lorenzo Villa, questo per dire che, in tempo di mercato, si può scrivere tutto e il contrario di tutto, anche che lo spesso bistrattato Julian Chabot sia finito nel mirino di Colonia, Saint Etienne e Strasburgo.