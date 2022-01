Sampdoria, ‘dai che ghe semmu’ - Genova 24

Genova. Anche il tassello Chabot è stato sistemato, come previsto, sulla scacchiera rossonera del Colonia (Fußball-Club Köln, se preferite il nome alla tedesca), con tanto di comunicato ufficiale, che informa della cessione a titolo temporaneo biennale, con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto, cui si sono aggiunte le dichiarazioni del giocatore, che ha esternato la sua ovvia soddisfazione di andare a giocare in Bundesliga.

Sul punto di concludersi anche l’avventura (mai decollata… E pensare che quando venne preso dal Pescara, si pensava di poter bissare la felice esperienza di Lucas Torreira) di Valerio Verre, destinato a prendere il posto di Samuele Ricci (andrà al Torino) nell’Empoli, salvo sorpasso all’ultima curva da parte del Cagliari.

A dire il vero, i toscani vorrebbero anche Nicola Murru (devono sostituire il lungo degente Riccardo Marchizza), ma che ne pensa Giampaolo? Gli andrebbe bene sostituirlo con Charalampos Lykogiannīs? Perché il team sardo sarebbe disponibile a scambiare il greco con Kristoffer Askildsen (che piace anche all’Hellas Verona). Certo l’eventuale operazione dovrà tenere conto, non solo della diversa età, ma anche del fatto che il terzino cagliaritano va in scadenza a fine stagione.

Da Ascoli arrivano ‘info’ di passi avanti della Samp per arrivare a Abdelhamid Sabiri, un trequartista che effettivamente intriga… mentre le notizie che arrivano da Milano parlano di sabbia negli ingranaggi, buttata dai club spagnoli, Espanyol, Real Betis e Valencia, nella trattativa di acquisizione di Samuel Castillejo, analogamente alle indiscrezioni che filtrano dall’ambiente Sassuolo, che danno mister Dionisi restio a lasciar andare via, a cuor leggero, Grégoire Defrel. Ecco perché è tornato alla ribalta l’opzione Vladyslav Serhijovyč Suprjaga, l’ucraino della Dinamo Kiev, ambito però anche dal Basilea.

Caso vuole, che il team svizzero sia al centro di un’altra voce sulla Samp, peraltro smentita sul nascere dagli uomini mercato blucerchiati, e cioè quella di un interessamento per Pajtim Kasami, trentenne centrocampista del Basilea, di origini albanesi, che da giovanissimo ha fatto una fugace esperienza a Palermo.

Restando alla lacuna quarta punta, creata dalla partenza di Torregrossa per Pisa, oltre alle opzioni Defrel e Suprjaga, fonti meneghine fanno filtrare notizia di una richiesta (bocciata) per il neo rossonero Marko Lazetić, centravanti serbo del 2004, che il Milan ha appena acquistato dalla Stella Rossa di Belgrado. Poi, siccome è nota la necessità doriana, si sprecano i tam tam su svariate punte, con un excursus che va dal camerunense, con cittadinanza francese, Jean-Pierre Nsame (gioca nello Young Boys), fino al rumeno George Alexandru Pușcaș del Reading (26 presenze nella Nazionale rumena), che esploso nella Primavera dell’Inter nel biennio 2013/15, con tanto di lancio in prima squadra da parte di Roberto Mancini (sette partite), ha poi girovagato in prestito a Bari, Benevento, Novara e Palermo, prima di stabilizzarsi in Championship (campionato di seconda divisione inglese).

A proposito di ‘acquisti’ vi è da registrare il fatto che ora, a Bogliasco, lavora nello staff di Giampaolo, anche il preparatore atletico Roberto De Bellis, già alla Samp con Del Neri, che poi andò alla Juventus, al seguito di Marotta e Paratici.

Dopo aver aperto con una ufficializzazione, facciamo altrettanto in chiusura, visto che il sito della Sampdoria rende noto di aver risolto il prestito di Tommaso Farabegoli con l’Ancona Matelica e di averne fatto uno nuovo con la Feralpisalò.