Sampdoria, Conti è già a Bogliasco - Genova 24

Genova. Con la formazione rimaneggiata, con cui si è affrontato il Napoli, il rischio di tornare a Genova con le ossa rotte, era davvero elevato, anche se pure i partenopei non è che fossero da meno, quanto ad assenze… Tuttavia le riserve a disposizione di Spalletti (rispetto a quelle di D’Aversa) sono di valore tale da ampliare il divario, rispetto agli ‘undici’ titolari.

Anche col senno del poi, dunque, la sconfitta assume contorni onorevoli, grazie ad un secondo tempo giocato con minor paura, senza l’eccessivo arroccamento a difesa della propria area di rigore… ed a questo, ha decisamente contribuito Tomás Rincón, calatosi nella parte con la disinvoltura di chi conosce i propri mezzi…

Fuori dai denti, l’ingaggio del venezuelano è stato un bel colpo e visto che ci piace sbilanciarci, osiamo dire che non farà rimpiangere Adrien Silva, di cui eravamo grandi estimatori al suo arrivo, ma che tuttavia non ha risposto alle aspettative…

Non si è dimostrato bravo solo in campo, “El General”, ma anche ai microfoni della società, esternando la sua voglia di dare il massimo delle sue possibilità, per guadagnarsi un futuro blucerchiato e soprattutto non tirandosi indietro nel parlare del prossimo derby del 1° maggio: “Ho giocato partite molto calde in carriera, sarà bello”…

Anche sabato prossimo, col Torino, il mister doriano avrà difficoltà a trovare quattro difensori, perché oltre ai sicuri assenti Colley e Yoshida, si aggiungerà lo squalificato Chabot, mentre la presenza di Bereszyński è tuttora incerta.

Ormai definito l’arrivo di Andrea Conti, per cui chissà che non tocchi proprio a lui, esordire sabato prossimo, contro il Torino, come quarto difensore di destra… Ci si augura con gli stessi positivi esiti del “General”. Non è da escludere, peraltro, che, nello stesso ruolo, a giugno non possa arrivare anche il danese Stryger Larsen, con tanto di firma da ottenersi magari in questi giorni.

Prima di proseguire con i ‘rumors’ di mercato, riportiamo la notizia ufficiale apparsa sul sito della Samp, che annuncia di aver risolto consensualmente, col Piacenza, l’accordo di cessione a titolo di prestito di Antony Angileri, girato con la stessa formula al Messina.

Restando a parlare di giocatori in prestito, ottima la prova di Bonazzoli (entrato nel secondo tempo) nella vittoria della Salernitana (in fondo si stanno ‘svegliando’ tutte e se stasera dovesse vincere anche il Cagliari col Bologna la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione si assottiglierebbe alquanto) in casa del Verona di Caprari, uno dei due (con Mehdi Léris) che si auspica possa essere riscattato in anticipo e portare un po’ di respiro alla casse blucerchiate.

Intanto il Cagliari, insiste nel proporre un scambio fra Lycogiannis e Verre, ma per la Samp sarebbe preferibile barattare il greco con Murru e caso mai il romano con Gastón Pereiro, perché l’uruguayano (ex stella del PSV, non confermatasi in Sardegna), potrebbe essere un’ottima alterativa a Candreva, ruolo in cui la Samp è orfana.

Lo ha riconosciuto lo stesso Faggiano nel pre partita di Napoli, arrivando addirittura a non negare l’interesse per Vincenzo Grifo… ma finché non lo vediamo sgambettare a Bogliasco, ci risulta difficile credere che il Friburglo lo molli…

Più facile arrivare a Dennis Man (in prestito ovviamente), tanto è vero che in questo caso, è stato il suo agente, Victor Becali, a parlare della Sampdoria come di una soluzione concreta, anche se le piste turche, Galatasaray e Trabzonspor, ed i loro ingaggi, potrebbero attrarre maggiormente il rumeno.

Restando ad Istambul, nel distretto di Fatih, nel Karagümrük, gioca Fabio Borini ed anche l’ex milanista rappresenterebbe una discreta opzione, come pure l’ex Grégoire Defrel, i cui scarsi spazi, di cui gode col Sassuolo, potrebbero indurlo ad un ritorno in quel di Genova.

Ancora un team turco (il Başakşehi) sulla strada del Doria, anche se in questo caso come concorrente nella corsa a Oussama Idrissi, centrocampista marocchino, nato nei Paesi Bassi, che gioca con scarsa fortuna nel Siviglia, come pure aveva fatto nell’Ajax (mentre bene aveva fatto in precedenza con la maglia del Groningen e dell’AZ Alkmaar). Gli andalusi peraltro puntano a sostituire Idrissi, con il danese del Bologna, Andreas Skov Olsen, peraltro già da tempo nel mirino della Samp.

Poi c’è un altro ‘rumor’ abbastanza clamoroso di un possibile scambio con il Benevento, che prevede un ‘vai e vieni’ fra Ernesto Torregrossa e l’ex genoano Gianluca Lapadula (sarebbe il secondo ex Grifone, dopo Rincón, ed anche lui porterebbe un po’ di ‘garra’ sudamericana, uno venezuelano, l’altro peruviano da parte di madre).

Non è ancora tramontata la voce di un interessamento del Doria per Sofyan Amrabat, da portare a Genova eventualmente, con un diritto di riscatto, battendo la concorrenza di Milan e Torino.

Chiudiamo con una notizia che riguarda un giovane, classe 2004, Simone Bonavita, mediano delle giovanili interiste, che viene dato fra i possibili rinforzi della Primavera di Felice Tufano.