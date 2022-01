Sampdoria, colpaccio russo? - Genova 24

Genova. Il nome che fa rumore, oggi, è quello di Aleksej Andreevič Mirančhuk, il fantasista russo dell’Atalanta che sembrava promesso al Genoa di Shevchenko, ma che – alla luce del momento critico del tecnico ucraino – sembra lasciare spazio all’inserimento di qualche altra pretendente, fra cui lo Zenit San Pietroburgo, il Verona, ma anche la Sampdoria… sempre che i bergamaschi siano disponibili a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Inutile tessere le lodi dell’ex Lokomotiv Mosca, che vanta 41 presenze con la sua nazionale e che anche nella folta concorrenza di casa atalantina si è guadagnato i suoi spazi. Si tratta di un player che su entrambe le sponde del Bisagno farebbe la differenza in chiave salvezza.

Persiste sui tam tam di mercato la possibilità di un altro interessante nome accostato alla Samp… quello di Michel Aebischer, che circola nonostante l’attuale stop forzato, che peraltro dovrebbe interrompersi nel breve periodo. Sarebbe un bell’acquisto, anche se potrebbe essere propedeutico alla cessione di Thorsby… ma se il dover fare plusvalenze, è un ‘male necessario’, il cambio col centrocampista dello Young Boys, potrebbe essere quasi indolore. Di certo Faggiano non potrà indugiare a lungo, perché anche Cagliari e Sassuolo sono sulle piste del nazionale svizzero.

I sardi sono in ballottaggio con la Sampdoria anche per Matteo Gabbia, che il Milan è intenzionato a dare in prestito, avendo individuato in Eric Bailly, del Manchester City, il centrale con cui rafforzare la sua difesa. Per cautelarsi, in caso di obbligata rinuncia al giovane rossonero, l’opzione di riserva è quella di Riccardo Gagliolo (ora alla Salernitana), che D’Aversa conosce dai tempi di Parma e che potrebbe essere una soluzione low cost, in attesa del ritorno di Colley e Yoshida.

La crisi realizzativa di Caputo e Quagliarella alimenta le voci di una punta alternativa, cui la Samp potrebbe arrivare con una rinuncia a Torregrossa, lontano parente di quel giocatore che si pensava fosse arrivato a Genova, dopo il suo esordio con goal. Radiomercato cita due possibilità di scambi, una col Parma (Roberto Insigne) e l’altra col Benevento (Gianluca Lapadula).

Altro giocatore da utilizzare, forse più proficuamente, per arrivare a qualche rinforzo è Valerio Verre, che sembra rientrare nei desiderata dell’Empoli, a quanto pare interessato anche a Nicola Murru… per cui sorge spontanea l’idea di un doppio binario, con i due sloveni che giocano in Toscana: il regista Leo Štulać (cui non troppo spesso viene concesso molto minutaggio) ed l’esterno difensivo Petar Stojanović (peraltro in prestito dalla Dinamo Zagabria), punto fisso dell’undici di Andreazzoli e quindi di difficile accordo (è noto che la ‘bottega’ Empoli è notoriamente e giustamente cara).

Incassato un secondo ‘no’ da Gonzalo Villar, deciso a tornare in Spagna (andrà probabilmente al Getafe o al Celta Vigo), la Sampdoria sembra avere la possibilità di rifarsi con un altro giovane (ruolo diverso), Matías Soulé Malvano, che la Juventus potrebbe girare alla Samp’ in compensazione’ del caso Ihattaren. Si tratta di uno dei migliori prospetti argentini (è del 2003), che si sta facendo le ossa nell’Under 23 bianconera, ma che ha già esordito in Serie A e che quindi potrebbe dare una buona mano alla deficitaria (nel suo ruolo di attaccante esterno) rosa della Sampdoria.

Notizia dell’ultima ora: la Samp ha messo in cassaforte l’okay di Fabio Borrini ed ora deve trattare col Karagümrük la disponibilità turca a lasciarlo libero e nelle more, in casa Sampdoria, non viene abbandonata la pista bolognese che porta a Riccardo Orsolini.