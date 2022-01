Sampdoria, 'cian cianin han faetu Zena' - Genova 24

Genova. Cian cianin han faetu Zena… e gli uomini mercato blucerchiati, piano piano stanno rifacendo la Sampdoria, in modo che Giampaolo possa applicare, sul campo, quelli che sono i suoi dettami tattici.

Anche oggi hanno lavorato sodo, arrivando in pratica alla definizione del prestito, con diritto di riscatto, di Valerio Verre all’Empoli, eliminando un contratto pesante e sostituendo il fantasista, con la stessa formula, con l’ascolano Abdelhamid Sabiri, più o meno con le stesse caratteristiche da trequartista, minori costi e si spera una maggior continuità dell’ex pescarese, che raramente ha inciso nella sua esperienza genovese.

Il marocchino (nazionalità tedesca) è forse un nome non particolarmente noto ai non addetti ai lavori, ma chi lo ha visto giocare si è spesso chiesto come sia stato possibile che un simile giocatore sia ancora in Serie B, dove comunque – da rifinitore – ha messo a segno 11 reti in 40 partite con i bianconeri marchigiani. Una scommessa? Sì, ma facile da vincere.

Sarà un centrocampo diverso, con Sabiri, Sensi (arriverà al termine dello stage azzurro) e magari Linetty… perché si aspetterà fino all’ultimo minuto del mercato, pur di cercare di prendere il polacco ed accontentare il suo mentore Giampaolo, offrendo al Toro Morten Thorsby… il norvegese in granata, contro cash e Karol in blucerchiato in prestito… Probabile infatti che, last minute, il Torino (cui il giocatore non serve) possa addivenire alla convinzione che sei mesi in prestito alla Samp rivaluterebbero il cartellino del giocatore e quindi decidere di partecipare al pagamento dell’ingaggio, che, in toto, supera il tetto previsto in casa Sampdoria.

Un’alternativa altrettanto difficile da concretizzare è Amadou Diawara, deciso a lasciare la Roma (sul guineano c’è anche il Cagliari).

Le altre notizie di giornata, riguardano Riccardo Ciervo, che lo stesso a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha confermato essere in procinto di fare imminenti visite mediche.

Ieri si parlava di un possibile arrivo da Cagliari di Charalampos Lykogiannis… non casuale, in quanto l’entrata del greco combacerebbe con la necessità di sostituire Tommaso Augello, entrato nelle mire di Siniša Mihajlović e del Bologna.

Sono circolate voci su possibili punte, da prendere in alternativa a Grégoire Defrel, con nomi non si sa quanto attendibili e cioè il cavallo di ritorno Eder (sembra lo voglia la Salernitana), il giovane juventino Kaio Jorge e perfino l’altro ex Simone Zaza, un ‘refrain’ di tutte le sezioni di mercato.

Fra i giocatori da sistemare c’è Nik Prelec, ormai pronto per un’esperienza che gli consenta di riprendere il filo interrotto dall’infortunio con la Primavera… e le opzioni di cui si parla sono due: Olimpia Lubiana, oppure Virtus Entella.

Intanto domani torna in campo la Primavera di Felice Tufano, che – nella 15a giornata di campionato – affronterà il Lccce, all’ Heffort Sport Village di Parabita (Gallipoli).

Questi i convocati per il match con i giallorossi:

Portieri: Gentile, Saio, Tantalocchi.

Difensori: Bonfanti, Migliardi, Musso, Porcu, Samotti, Somma, Villa.

Cwntrocampisti: Bianchi, Bontempi, Chilafi, Dolcini, Malagrida, Pozzato, Sepe, Vitale, Yepes.

Attaccanti: Catania, Di Stefano, Leonardi, Montevago.