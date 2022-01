Sampdoria-Cagliari sfida da sei punti - Genova 24

Genova. Decano dei direttori sportivi, dalle spalle larghe, Carlo Osti sta per rientrare alla base dalla porta principale di Bogliasco, dopo che si era cercato di farlo ‘uscire dalla finestra’ ed assumersi – assieme a Faggiano ed a Lanna – le responsabilità di un calciomercato che ci si augura ‘non di lacrime e sangue’…

Abbiamo ampiamente dibattuto i temi basati sulle scelte (altrui) di chi dovrà partire per fare cassa ed a questi si potrebbe aggiungere anche Albin Ekdal, che tuttavia, stante l’età, ma soprattutto il contratto in scadenza nel prossimo giugno, di liquidità potrebbe apportarne ben poca… Ecco perché sarà forse il caso di cercare di convincerlo a desistere dall’accettare le ‘avances’ del Copenhagen, sottoponendogli un rinnovo annuale a cifre eque, certi che il fisico dello svedese di energie da buttare sul campo ne ha ancora da vendere.

Non tali da entusiasmare i tifosi blucerchiati, le voci circolanti in Sardegna, circa un possibile scambio fra Sampdoria e Cagliari dei cartellini di Kristoffer Askildsen e l’uruguaiano Christian Oliva, arrivato nell’estate del 2019, dal Nacional, con tante speranze, per il momento non mantenute, né nell’isola, né durante il prestito dello scorso anno al Valencia… Insomma non sembrerebbe un buon affare per il Doria, anche per i cinque anni di differenza d’età.

Questa settimana peraltro il Cagliari è al centro dei pensieri, a Bogliasco, non tanto per il mercato, che pure si apre domani, ma per la sfida di giovedì prossimo, festa dell’Epifania. Loro avranno alcune assenze certe (Nandez, Dalbert, Strootman, ma anche Caceres e Godin) ed un paio di ‘new entries’ (Goldaniga e Lovato), mentre a Bogliasco, oggi, erano assenti Damsgaard (in Danimarca, in fase di recupero infortunio), Augello e Falcone (in quarantena), mentre sono rimasti in palestra Adrien Silva, Ekdal e Verre.

La prima di ritorno, a calendario rimescolato, sarà una partita chiave nella lotta salvezza e la Sampdoria se ne tirerebbe quasi fuori con i tre punti (dal valore doppio), ma D’Aversa sa perfettamente che anche un punto manterrebbe gli isolani a debita distanza ed è bene che lo sappiano anche i tifosi che, stando alle prenotazioni, andranno a comporre un bel contorno a Marassi.

Tornando al mercato, i media romani, a loro volta, continuano a proporre Davide Santon in ottica blucerchiata… E’ un ‘refrain ‘di tutte le ultime sessioni di calciomercato… chissà che prima o poi non c’azzecchino, anche perché un altro dei papabili per la sostituzione di Fabio Depaoli (ormai all’Hellas Verona) e cioè Andrea Conti, viene dato ormai in dirittura di firmare per l’Empoli.

Poi bisognerà capire se la Juventus vorrà ‘ricompensare’ la Sampdoria per la fuga di Mohamed Amine Ihattaren e se davvero la nuova cessione a titolo temporaneo di un giovane promettente, sarà il centrocampista Filippo Ranocchia, reduce da una passata stagione in Serie C con l’Under 21 bianconera ed attualmente in Serie B col Vicenza, che tuttavia non sembra avere nessuna intenzione di lasciarlo partire prima dei termini del prestito. Tuttavia, alla Juventus, si attanaglia bene la perifrasi : “vuolsi così colà dove si puote”…

Colpo grosso per Salvatore Foti, ex ‘enfant prodige’ lanciato in Serie A da Walter Novellino e subito accostato un po’ troppo frettolosamente a Zlatan Ibrahimović: E’ stato scelto da José Mourinho, come suo vice, in un prosieguo di carriera esaltante, visto che già ha collaborato con Giampaolo e Jurić.

Restando a parlare di ex e di mister in particolare, non prosegue bene l’avventura di Claudio Ranieri a Watford, tanto che qualche media ritiene che possa essere a rischio la sua panchina, dopo la sconfitta col Totthenham di Antonio Conte.

Chiudiamo esprimendo la nostra più grande vicinanza a Simone Pavan, che con immenso coraggio ha raccontato la sua battaglia per la salute del figlio. Anche noi, come tutta la Sampdoria, ma pure tutti quelli che amano il calcio, tifiamo per lui… Forza Leonardo!