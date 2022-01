Sampdoria-Cagliari in diretta testuale. Gabbiadini sblocca il risultato (1-0) - Genova 24

Genova.

46′ Si riparte. Palla alla Sampdoria

45′ Finisce il primo tempo senza recupero. La Sampdoria sembra essere in controllo della partita, con un paio di occasioni per il raddoppio sprecate. La squadra di D’Aversa dovrà mettere in cassaforte il risultato per evitare che anche solo un episodio sfavorevole abbia effetti sul risultato

32′ Ammonito Lovato per fallo su Caputo

31′ Gabbiadini si libera del diretto avversario e ci prova con un rasoterra in diagonale. Fuori di poco.

guarda tutte le foto 21



Le immagini di Sampdoria-Cagliari, partita all’ora di pranzo al Ferraris

29′ Cross dalla sinistra di Cndreva, il tentativo di Caputo viene respinto, la palla arriva a Bereszynski dall’altra parte che però non trova l’impatto giusto con la palla. Tiro debole che però Cragno para in due tempi

26′ Cross dalla destra di Bereszynski, perfetto al centro dell’area, dove c’è Candreva che in scivolata manca la deviazione per un soffio

18′ Sampdoria in vantaggio! Yoshida appoggia di petto per Gabbiadini, assist geniale che lo mette solo davanti a Cragno e il mancino, sul filo del fuorigioco, lo trafigge con una botta imprendibile

13′ Ancora Cagliari e ancora Yoshida a sbrogliare la situazione stavolta su Pavoletti.La squadra di Mazzarri spinge sull’acceleratore

11′ Occasione Cagliari, con grandi proteste doriane: Chabot perde palla su carica di Joao Pedro e resta a terra dolorante. L’attaccante si invola verso la porta, ma al momento del tiro Yoshida ci mette una pezza, salvando in angolo

5′ Prime fasi in cui la Sampdoria sembra gestire meglio il possesso palla

1′ Partiti. Palla al Cagliari.

Sotto gli occhi della nuova dirigenza, la Sampdoria scende in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata alla luce delle assenze per Covid e della partenza di Silva e Depaoli e con Colley impegnato nella Coppa d’Africa. Bereszynski probabilmente spostato a centrocampo a destra, con Candreva sistemato a sinistra e comparto difensivo formato da Ferrari, Yoshida, Chabot e Murru. Quagliarella è ancora in panchina.

Sampdoria-Cagliari 1-0

Reti: 18′ Gabbiadini

Sampdoria: Audero, Ferrari, Yoshida, Chabot, Murru, Bereszynski, Thorsby, Ekdal, Candreva, Gabbiadini, Caputo.

A disposizione: Ravaglia, Saio, Torregrossa, Ciervo, Vieira, Dragusin, Quagliarella, Yepes Trimboli.

Allenatore: D’Aversa

Cagliari: Cragno, Lovato, Altare, Carboni, Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Lykogiannis, Pavoletti, Pedro.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Gagliano, Pereiro, Faragò, Zappa, Obert, Ladinetti.

Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Campione di Pescara

Ammoniti: Lovato (C)

Spettatori: 3.188, incasso 48.742