Sampdoria, arriva “El General” Rincón - Genova 24

Genova. Difficile parlare del mercato della Sampdoria, con il pensiero fisso alla disfatta di ieri col Cagliari, cui sono stati ‘regalati’ tre punti (dal valore doppio) che a fine stagione potrebbero avere un peso determinante… Vincere avrebbe significato poter programmare la cessione di qualche big, per mettere in cassa la liquidità necessaria per arrivare all’auspicato cambio degli azionisti… adesso con che coraggio, si potrà lasciar partire Bereszyński, Thorsby, oppure Colley? A proposito del quale ultimo, procurerà indubbio piacere, alle orecchie dei tifosi blucerchiati, leggere il sunto delle sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni della BBC Sport, con cui esterna il desiderio di restare a Genova, aggiungendo che gli sembrerebbe strano andare via.

E così Lanna & Co saranno costretti a cercare di ‘fare le nozze coi fichi secchi’, continuando ad alleggerire il monte ingaggi, cedendo giocatori tipo Torregrossa (interesse da parte di Pisa, Monza e Brescia), Verre e Murru (tra le altre voci, quella di un doppio scambio Dennis Man e Luigi Sepe, col Parma, mentre con Cagliari i ‘rumors’ parlano della possibilità che il trequartista romano possa essere oggetto di transazione con Gastón Rodrigo Pereiro López),

In entrata è ormai definito l’ingaggio del “General” Tomás Eduardo Rincón (visite mediche in corso di definizione), mentre si moltiplicano altre voci più o meno attendibili… Una riferisce di una offerta alla Samp, da parte del suo agente, di un giovane difensore turco, Serdar Saatçı, del Beşiktaş, un’altra sempre nel reparto difensivo cita Andrea Conti (obiettivo anche dell’Empoli).

Nome nuovo per il centrocampo, è quello di Ondrej Duda, slovacco di 27 anni, che gioca nel Colonia e nella sua Nazionale (more solito, si parla di derby col Genoa per averlo) ed anche per la trequarti, con Vicente Taborda, giovane talento del Boca Junior, dato fra i possibili arrivi (su di lui anche Celta Vigo ed Udinese).

Per l’attacco, spuntano di nuovo i nomi di Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev, di Vincenzo Grifo del Friburgo, di Riccardo Orsolini del Bologna, di Simone Verdi del Torino, ma la domanda d’obbligo è: con che formula? Presumibilmente, allo stato attuale, si possono ipotizzare solo prestiti, con o senza diritto di riscatto…

Chiudiamo con due voci su giovani ex Primavera… Jaime Yayi Mpie ha firmato per la squadra olandese del Roda (ringraziando su Instagram la Samp), mentre Tommaso Farabegoli sembra destinato a concludere la non felice esperienza all’Ancona Matelica, con un nuovo prestito al Lecco.