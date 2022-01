Sampdoria: anno nuovo, vita nuova - Genova 24

Genova. Dicevamo nell’ultimo articolo di calciomercato, che mancavano ‘rumors’ su Fabio Depaoli… eccoci subito smentiti! E’ stato lo stesso compagno di squadra, Antonio Candreva a darne conferma con un saluto ed un abbraccio su Instagram…

L’ex Chievo torna a Verona (in prestito) sull’altra sponda dell’Adige, all’Hellas, cui la Samp concederà il diritto di riscatto, mentre gli scaligeri potrebbero anticipare quello di Gianluca Caprari, dando un po’ di ossigeno alla casse della Sampdoria.

Trovano conferma invece le voci di una possibile partenza di Nicola Murru, per il quale oltre alla strada di un ritorno a Cagliari, si sta prospettando anche quella di un ‘come back’ a Torino, visto che – a quanto pare – i granata avrebbero proposto uno scambio con lo svizzero Ricardo Iván Rodríguez Araya, ex Milan, in cerca di maggiori consensi, lontano dalla Mole Antonelliana.

Un futuro lontano da Genova, sembra essere anche quello di Ernesto Torregrossa, sfortunatissimo in questa sua esperienza genovese, perché il siciliano di Caltanissetta avrebbe potuto rappresentare un punto di forza della rosa blucerchiata, cosa non avvenuta per una sfilza infinita di acciacchi…

Diverse le voci su di lui, a partire dal solito Cagliari, fino al Monza ed addirittura al suo Brescia, da dove lo aveva prelevato la Samp, a suon di bigliettoni…

Ma la ‘bomba’ anzi fuoco d’artificio, con cui i media napoletani hanno aperto il 2022, è quella di un possibile approdo sotto il Vesuvio di Fabio Quagliarella, secondo loro irritato dalle troppe panchine negli ultimo tempi… ed il suo sostituto sarebbe stato individuato in un centravanti tedesco, che sta facendo bene nella Jupiler League belga, Deniz Undav, rivelazione dell Union Saint Gilloise, a quanto pare seguito anche da Bologna e Genoa.

Alquanto interessante la notizia del possibile acquisto dall’Udinese di Jens Stryger Larsen, in scadenza di contratto con i friulani e pertanto opzione a bassi costi, quale alternativa di Bartosz Bereszyński.

La miglior notizia di ‘buon anno’, tuttavia, i tifosi blucerchiati l’hanno ricevuta proprio dalla Campania, da Salerno in particolare, dove i trustee, incaricati di cedere la squadra locale, hanno accolto una delle offerte, di modo che – evitata la paventata esclusione dal campionato dei granata – la Sampdoria manterrà i tre punti in classifica, guadagnati con sudore sul campo campano, che sarebbero invece ‘evaporati’ a vantaggio di altri team che non avevano saputo fare altrettanto.