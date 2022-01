Sabato tornano le Arance della Salute per finanziare Airc e la ricerca sul cancro in Liguria - Genova 24

Genova. Fondazione Airc si conferma il motore della ricerca sul cancro in Italia ed annuncia l’investimento di oltre 136 milioni di euro nel 2022 per sostenere l’attività degli scienziati nella lotta al cancro. Una cifra importante resa possibile dalla generosità dei 4,5 milioni di donatori e dal lavoro dei 20mila volontari che scendono nelle piazze per promuovere le nostre campagne di raccolta fondi.

Per raccogliere nuovi fondi e dare continuità alla ricerca sul cancro sabato 29 gennaio Airc torna nelle piazze di tutta Italia (anche a Genova e non solo) con il primo appuntamento del nuovo anno: le Arance della Salute. Una campagna volta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione attraverso abitudini di vita salutari, a partire dalla sana alimentazione.

Insieme alle reticelle, ai vasetti di marmellata d’arancia e di miele millefiori, viene offerta una speciale guida che propone sane e gustose ricette a base d’arancia, firmate da Chef in Camicia, GNAMBOX e Singerfood, e un approfondimento sulla dieta vegetariana (v. AIRC Arance 2022). Per trovare le piazze più vicine alla propria residenza si può andare a questo link.

Per la Liguria sono stati deliberati 3,564 milioni di euro per il sostegno di 27 progetti di ricerca (dati aggiornati al primo dicembre 2021). Un risultato reso possibile anche grazie alle iniziative del Comitato Liguria Fondazione AIRC, presieduto da Lorenzo Anselmi, attivo dal 1981 per organizzare e promuovere ogni anno numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Scienziati e medici non possono permettersi rallentamenti: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono state stimate 181.330 morti per neoplasie. Inoltre, nel periodo in cui gli ospedali e il sistema sanitario sono stati maggiormente sotto pressione a causa del Covid-19, i programmi di screening oncologico sono stati sospesi e i controlli rimandati, incidendo negativamente sulla tempestività delle diagnosi precoci.

“La sfida contro il cancro è ancora aperta nonostante i progressi degli ultimi anni abbiano permesso di conoscere di più e curare meglio alcuni tra i tipi più frequenti di cancro – sottolinea Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico della Fondazione AIRC – I laboratori hanno visto un cambiamento epocale: a medici, biologi, biotecnologi si affiancano sempre più informatici, matematici, chimici, sottolineando l’importanza cruciale della massa critica, dell’organizzazione e della complementarità delle competenze. Le innovazioni tecnologiche stanno radicalmente cambiando la chirurgia oncologica e la radioterapia. Così come la ricerca oncologica innova senza sosta, AIRC individua i finanziamenti più idonei, analizzando i risultati ottenuti e promuovendo una crescita scientifica sul piano nazionale. Questa strategia richiede investimenti ingenti, ricerche coordinate e collaborazioni internazionali, ultima in ordine di tempo la nostra partecipazione al programma europeo ‘Understand Cancer EU Coordination and Support Action’. Inoltre abbiamo predisposto un nuovo piano progettuale di ampio respiro per valorizzare il contributo dei giovani ricercatori più brillanti, inclusi coloro che lavorano all’estero, al fine di assicurare il futuro della migliore ricerca oncologica in Italia e contribuire alla sua crescita”.

Attualmente Fondazione AIRC può contare su una squadra di oltre 5 mila ricercatori, il 62% donne e il 55% con meno di 40 anni, al lavoro prevalentemente in strutture pubbliche – laboratori di università, ospedali e istituzioni scientifiche – con un beneficio concreto per i sistemi della ricerca e della sanità del Paese. Grazie anche a questo straordinario impegno, l’Italia si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni: oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 36% rispetto a 10 anni fa, e in molti casi sono tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato.