Sabato a San Fruttuoso i funerali di Camillo Milli: sui social il commiato al grande attore - Genova 24

Genova. Si svolgeranno domani i funerali di Camillo Milli, grande attore teatrale e cinematografico, spalla indimenticabile di alcuni dei film che hanno fatto la storia della commedia all’italiana. Le esequie saranno celebrate alle 14.30 nella parrocchia di San Giuseppe Benedetto Cottolengo di via Cellini a San Fruttuoso. Milli è scomparso ieri a Genova, all’età di 92 anni, in clinica dove era ricoverano per i postumi del covid.

Moltissimi i messaggi di cordoglio arrivanti nelle scorse ore anche attraverso i social.

“Genova piange la scomparsa di un artista sublime – ha scritto ieri il sindaco di Genova Marco Bucci – Camillo Milli, nato a Milano ma genovese di adozione. Scelse di vivere nella nostra città dal 1951 insieme alla sua famiglia. Grande attore teatrale fu colonna del Teatro Stabile di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Aveva lavorato anche nel cinema come caratterista di eccezione, insieme – tra gli altri – a Alberto Sordi, Lino Banfi e ad un altro genovese illustre come Paolo Villaggio. Un attore eccelso che la città ricorderà nel tempo”.

Anche il governatore Toti ha pubblicato un commiato: “La commedia italiana degli anni Ottanta dice addio a uno dei suoi indimenticabili protagonisti, il genovese d’adozione Camillo Milli, artista straordinario che aveva lavorato al fianco dei più grandi attori, da Sordi e Tognazzi a Manfredi, Villaggio e Banfi. Un milanese che si era innamorato di Genova e che Genova e la Liguria non dimenticheranno”.

“Camillo Milli era amato per i suoi ruoli comici al cinema ma a noi piace ricordarlo per le commedie di Goldoni in cui è stato diretto da Luigi Squarzina e tanti altri spettacoli che ha interpretato nel nostro teatro” ricorda il teatro nazionale di Genova.

“Se n’è andato il commendator Borlotti presidente della “Longobarda” (e di Aristoteles), se n’è andato il Direttore Magistrale Marchese Conte Piermatteo Barambani comandante del “Bracciante”, ma soprattutto se n’è andato un grande attore: Camillo Milli (che ha lavorato con la stessa dignità con Strehler e con Villaggio, con Squarzina e con Manfredi, con Dario Fo e con Alberto Sordi) – E’ il ricordo del giornalista Marino Bartoletti – È stato spalla e capocomico: ha fatto eccellente teatro (Goldoni, per dire), ma anche film passati alla storia (legati soprattutto alla commedia all’italiana, e non solo). È stato ed è la prova che si può essere amati, stimati e certamente non dimenticati anche se non si è il nome più grande di una locandina”.