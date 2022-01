Sabato 15 gennaio, porte aperte alla Cittadella di Campi, il più grande rifugio antiaereo sotterraneo della città - Genova 24

Genova. Grazie al Centro studi sotterranei Genova tornano le visite guidate nel più grande e famoso rifugio antiaereo genovese, conosciuto come la “cittadella di Campi”.

L’appuntamento è per sabato 15 gennaio, tutto il giorno dalle 9.30 alle 19.30 ma su prenotazione. Gli esperti del CSS vi accompagneranno in quello che è diventato un classico della “Genova underground”: il suggestivo ricovero anni Quaranta, ricavato dentro la collina di Coronata.

Visitare questo sotterraneo è una sorta di viaggio esperienziale nella storia perché nelle sue grandi gallerie ipogee il tempo sembra si sia cristallizzato a quei terribili giorni di guerra. Numero massimo di visitatori ammessi ad ogni turno di visita: 25 persone (di cui, al massimo, 1 minore di età inferiore ai 14 anni, accompagnato).

Come partecipare, quanto costa, come prepararsi. Chi è interessato a partecipare alla visita del rifugio deve prenotarsi contattando la responsabile visite (Marina) dalle ore 9:30 alle ore 19:30 al numero 3517800497. La visita è da considerarsi facile e quindi accessibile a tutti. Non ci si sporca. Chi vuole può portarsi una torcia a mano. Si raccomandano: abbigliamento pesante e scarpe da trekking per la presenza di fango/acqua (ottimo uno stivale).

Centro Studi Sotterranei fornisce: caschi speleo con frontale a luci led, guanti e cuffie sotto-casco (di tipo usa-e-getta). Contributo di 15 euro per gli over15, 13 euro per chi è già socio.

L’appuntamento è presso la storica Villa Imperiale Casanova in Corso Ferdinando Maria Perrone 20 (dal Bar/Caffetteria Massa, di Corso F.M. Perrone 68r, prendere la rampa che conduce alla piastra sopra il tunnel di C.so Perrone). Non ci sono problemi di parcheggio in zona.

ORARI:

Turni di visita del mattino: ore 9:30 – ore 11:30

Turni di visita del pomeriggio: ore 14:30 – ore 16:30

Occorre presentarsi 20 MINUTI PRIMA con la manleva (che invieremo via mail) già compilata

check-in del mattino: alle ore 9:10 ed alle ore 11:10

check-in del pomeriggio: alle ore 14:10 ed alle ore 16:10

DURATA VISITA: previsti 75 minuti circa

Super Green Pass valido o tampone non antecedente le 48 ore e mascherina FFP2 obbligatori.