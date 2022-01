Ruba un pacco lasciato sulla cassetta delle lettere e aggredisce il corriere: denunciato - Genova 24

Genova. Ieri pomeriggio, in via Buranello, un corriere ha consegnato un pacco presso il domicilio di un cliente lasciandoglielo sopra la cassette delle lettere, come precedentemente concordato. Poi prima di ripartire con il suo mezzo ha notato un uomo introdursi nel portone, aprire il pacco e rubare il contenuto per poi uscire e incamminarsi con fare tranquillo.

Così il corriere è sceso dal mezzo per cercare di fermare il ladro ma questo ha invece reagito con violenza spintonandolo e colpendolo con calci e pugni, ingaggiando una collutazione durante la quale ha abbandonato il contenuto del pacco per terra dandosi alla fuga.

Durante la corsa, l’uomo ha notato uno smartphone che il corriere aveva appoggiato su alcuni pacchi e, non riuscendo a resistere alla tentazione, l’ha agguantato portandoselo via.

Grazie ai testimoni presenti e dopo una breve attività investigativa, gli agenti della polizia hanno rintracciato il ladro trovandolo in casa, non molto distante.

L’uomo – un 41enne pluripregiudicato, attualmente sottoposto alla misura della sorveglianza speciale – infine è stato denunciato per rapina impropria