Ruba cinque profumi alla Coin di via XX Settembre: arrestato per tentato furto aggravato. - Genova 24

Genova. Furto sventato dagli agenti del nucleo reati predatori-reparto polizia giudiziaria della polizia locale di Genova nella tarda mattinata di ieri, lunedì 10 gennaio, in pieno centro città.

E’ successo alla Coin di via XX Settembre. Intorno alle 12.30, un dipendente del reparto profumeria ha notato un uomo intento a prendere alcuni prodotti dagli scaffali, per infilarli in una grossa borsa a tracolla, apparentemente vuota. Il dipendente Coin ha contattato il reparto polizia giudiziaria della polizia locale, segnalando quanto stava accadendo.

Giunto sul posto, un agente in borghese ha visto a sua volta l’uomo nell’atto di occultare un ulteriore prodotto nella tasca della giacca. Lo ha fermato all’uscita del negozio, dopo che aveva oltrepassato le barriere senza che suonasse l’allarme antifurto perché, precedentemente, aveva rimossoe le etichette antitaccheggio dai prodotti.

La refurtiva è stata recuperata e sequestrata: in tutto cinque profumi, per un valore complessivo di 445 euro.

Essendo sprovvisto di documenti di riconoscimento l’uomo è stato accompagnato in Questura per le procedure di identificazione. Si tratta di B.N, vent’anni, persona senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati di furto aggravato, rapina e inosservanza della normativa sull’immigrazione. Nella borsa a tracolla è stata trovata una porzione di forbice appuntita; una lametta da rasoio era invece sotto ai pantaloni. Coin spa ha sporto formalmente denuncia e querela.

B. N. è stato arrestato per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose esposte. Oggi l’arresto è stato convalidato e il tribunale ha disposto il divieto di dimora a Genova