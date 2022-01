Rossiglione, Anpi: "Ignobili attacchi alla memoria delle deportazioni, solidarietà alla sindaca" - Genova 24

Genova. “Una svastica sul nome di un deportato morto a Auschwitz, nel Parco della Memoria di Chiavari; un volantino insultante, con pesanti attacchi alla sindaca Katia Piccardo, apposto sul manifesto che ricorda il Giorno della Memoria a Rossiglione. In poche ore due attacchi intollerabili non solo al ricordo delle deportazioni, ma anche alla convivenza civile, con parole ignobili che equiparano le norme antiCovid (e il ruolo di un’amministratrice attenta alla sicurezza dei propri cittadini) al nazismo”.

Con queste parole la sezione provinciale di Anpi commenta i fatti avvenuti in questi due giorni, prima a Chiavari e poi a Rossiglione, che sebbene di matrice differente vengono letti dalla medesima prospettiva: ” Condanniamo questi fatti per i quali non bastano più nemmeno le parole. Siamo vicini alla sindaca e a tutti coloro che si battono, ogni giorno, per salvaguardare la memoria e diffonderla, ma anche perché, sulla base di quelli che sono i dettami costituzionali, si garantiscano i diritti fondamentali a tutti i cittadini, a partire dalla salute. Quegli stessi diritti calpestati da chi compie simili atti”.

“Confidiamo che siano le istituzioni, a tutti i livelli, a creare le condizioni perché questi fatti non accadano più”, conclude la nota stampa.