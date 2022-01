Ritrovata l'auto del turista 'smemorato': la mobilitazione della rete a caccia della Clio blu - Genova 24

Genova. Con centinaia di commenti e condivisioni è stato uno dei post più virali degli ultimi giorni a Genova, con decine di persone mobilitate per provare a risolvere l’enigma. Parliamo del caso del carrarese Nicola Diviesti, il ‘turista sbadato’ che, una volta giunto nella nostra città a Natale, ha ‘perso’ la sua Clio blu, dimenticando completamente dove l’aveva parcheggiata.

Il ragazzo aveva spiegato sul gruppo social ‘GenovaTraffico’ di avere smarrito la auto la sera del 25 dicembre dopo averla parcheggiata in una strada “a quattro corsie con uno spartitraffico”, sul margine destro e in parallelo. Nel suo post di aiuto, ricordava di essere uscito dall’autostrada al casello di Nervi e di aver percorso poi una distanza imprecisata alla guida seguita da una mezz’ora di cammino. “Non avevo una meta“, ha risposto a chi gli chiedeva dove andasse.

Ieri il ritrovamento, in Val Bisagno, esattamente in Lungobisagno Dalmazia, poco dopo l’impianto Amiu della Volpara e l’ingresso di Piazza Adriatico, a due passi da ponte Carrega. A scovare l’auto la genovese Laura Gulotta, che l’ha avvistata parcheggiata regolarmente a bordo strada, e dopo averla fotografata ha risposto al post del Diviesti, scatenando la gioia del proprietario e dei tanti genovesi che stavano seguendo la vicenda: “Sono felice come se fosse stata la mia”, commenta una ragazza, a sottolineare l’entusiasmo per una storia, strana, ma finita bene.

“Vi vorrei offrirvi una cena”, ha scritto Nicola, “Non ti preoccupare basta anche un grazie, come hai già fatto”, ha risposto Laura: sbadato com’è darsi un appuntamento potrebbe avere conseguenze imprevedibili.