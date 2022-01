Ripensare le aree interne. Strategie per la rinascita di un territorio: un convegno il 12 gennaio - Genova 24

Genova. Quali sono le problematiche delle aree interne? Quali soluzioni di medio-lungo periodo si possono attivare?

Sono alcune delle questioni che verranno affrontate nel convegno “Genova: ripensare le aree interne. Strategie per la rinascita di un territorio” organizzato dall’Associazione “Change X Chance”. Appuntamento mercoledì 12 gennaio alle 17:30 al Bi.Bi Service (via XX Settembre, 41). Per partecipare è necessario registrarsi qui.

In questa occasione verranno presentate sia la ricerca “Giovani dentro“, che riguarda il rapporto tra i giovani e le aree interne, con un approfondimento sul ruolo delle imprenditrici in contesti marginali (esito di una ricerca condotta dal think thank Riabitare l’Italia, fondato da Fabrizio Barca) sia le 15 proposte per il futuro elaborate dalle Officina Giovani aree interne, presentate recentemente al ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna.

Nel 2013 Fabrizio Barca, ministro per la coesione territoriale del governo Monti, istituisce la Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI) con l’obiettivo di attivare un processo di recupero dei territori marginali attraverso progetti specifici finanziati da risorse pubbliche, statali e comunitarie, in rete con le comunità locali attraversi accordi quadri con Regioni e Comuni.

Nel genovesato viene individuata una macro area: Valli dell’Antola (Val Trebbia) e del Tigullio (Fontanabuona e Aveto).

Tra i relatori anche Cristina Lodi, consigliere comunale: “In questo modo, uscendo dal Genova centrismo, che caratterizza le politiche regionali e comunali, si evidenzieranno anche le strategie per rigenerare territori troppo spesso abbandonati al loro destino senza una progettualità politica. La città metropolitana di Genova è complessa e articolata, lungo la costa e negli entroterra. La politica di governo locale in questi ultimi anni si è dimenticata delle aree interne genovesi che costituiscono gran parte del suo territorio: Alta Valle Scrivia, Val Trebbia, Val d’Aveto, Val Fontanabuona”. L’incontro verrà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Lodi.