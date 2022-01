Resta incastrato con una zampa nello scarico del lavello, cane liberato dai vigili del fuoco - Genova 24

Chiavari. Come ha fatto non si sa a restare incastrato nel lavandino, ma è successo. E per liberarlo è stato necessario un intervento di una squadra di vigili del fuoco.

Bizzarro lavoro, finito senza gravi conseguenze, quello in cui sono stati impegnati questo pomeriggio i pompieri del distaccamento di Chiavari.

I proprietari del cane li hanno chiamati perché il loro amico a quattro zampe ne aveva messa una in uno scarico del lavandino e non riusciva a tirarla fuori.

Dopo che è arrivato anche un veterinario, che ha sedato l’animale, i vigili del fuoco hanno provveduto a liberare il cane e riconsegnarlo ai proprietari.