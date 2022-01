Recco, presto nuova estensione della raccolta "porta a porta": ecco le vie interessate - Genova 24

Recco. Nelle prossime settimane sarà ulteriormente esteso il servizio di raccolta “porta a porta”. Gli abitanti di via Garibaldi e salita Liceto saranno presto chiamati a differenziare i propri rifiuti con il sistema domiciliare.

Prima dell’avvio del nuovo servizio, presso la cabina Loderini, saranno consegnati i kit di raccolta (mastelle e materiale informativo). Le date di attivazione saranno comunicate nei prossimi giorni anche considerato l’alto numero dei contagi e la necessità delle doverose cautele per contenere la diffusione della pandemia.

“Ai cittadini sarà richiesto un piccolo cambiamento nelle abitudini quotidiane, per contribuire a migliorare l’ambiente e per consentire la riduzione dei rifiuti a smaltimento e il recupero di risorse” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Sempre nei prossimi giorni saranno comunicate le date degli incontri pubblici informativi , in vista dell’avvio del servizio in via Cornice Golfo Paradiso, salita della Giudea, via della Pineta, salita del Nespolo, via Privata Aranci, via Polanesi e via Costa Lunga.

Per ogni chiarimento circa le modalità di svolgimento delle attività, il responsabile del Settore Ambiente, insieme ai tecnici di Amiu, saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a tutte le domande.