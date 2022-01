Recco, famiglia travolta da un'onda sugli scogli: quattro adulti e un bimbo all'ospedale - Genova 24

Recco. Brutta avventura questo pomeriggio per una famiglia di turisti letteralmente travolta da un’onda mentre i suoi componenti erano sul molo intenti a godersi il sole e fare qualche foto approfittando della magnifica giornata invernale arricchita da un mare leggermente mosso.

All’improvviso, però, forse per una distrazione o forse per aver sopravvalutato il moto ondoso (alcuni testimoni hanno parlato di onda anomala ma al momento non ci sarebbero conferme ufficiali) i cinque sono stati travolti dai marosi finendo in parte in mare e in parte sugli scogli.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con i medici del 118, carabinieri e gli agenti della polizia locale: tre adulti sono stati trasportati al San Martino, uno all’ospedale di Lavagna, mentre un bambino di 9 anni è stato trasportato al pronto soccorso del Gaslini.

Vista la dinamica l’intervento è scattato in codice rosso, per essere poi declassato per tutti e cinque a codice giallo: qualche ferita, tanta paura e un tuffo fuori stagione.