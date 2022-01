Recco, dalla Regione oltre 16mila euro per pulizia e sanificazione delle spiagge libere - Genova 24

Recco. Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin comunicano di aver ricevuto da Regione Liguria la cifra di 16.200 euro, quale cofinanziamento per le spese sostenute per la pulizia e la sanificazione delle spiagge libere comunali per l’anno 2020.

“Abbiamo ottenuto il contributo per l’attività di contrasto al contagio Covid-19 sulle spiagge. Questi fondi – spiegano il sindaco Gandolfo e l’assessore Fanin – potevano essere utilizzati per organizzare la gestione in sicurezza delle spiagge libere”.

E concludono: “I nostri arenili sono una risorsa preziosa e con questa cifra abbiamo garantito l’accesso al mare senza rischi”.