Recco, al via le vaccinazioni ad accesso diretto per la terza dose a chi ha il green pass in scadenza - Genova 24

Recco. Nella giornata di venerdì 28 gennaio, dalle ore 9, presso il punto vaccinale attivato nella Sala Polivalente di Recco è disponibile la linea di accesso diretto, senza prenotazione, per consentire di fare la terza dose di vaccino a chi ha il green pass in scadenza nei sette giorni successivi.

L’open day è dedicato a tutte le persone che hanno più di 12 anni. Sei le linee vaccinali per 240 somministrazioni (180 ad accesso diretto, 60 già prenotate attraverso il Cup).

“L’attivazione di questo punto vaccinale è un servizio importante per tutti i recchesi, soprattutto per coloro che si trovano in difficoltà negli spostamenti. E’ il risultato di un grande lavoro di squadra messo a punto dalla farmacia Savio in collaborazione con l’Amministrazione, che ha messo a disposizione gli ampi spazi della Sala Polivalente. Nel punto vaccinale, inoltre, il personale sanitario sarà costantemente affiancato da un servizio di steward. Ringrazio la dottoressa Alice Diena per questa nuova opportunità offerta alla cittadinanza” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.