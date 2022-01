Raoul Colantoni nuovo direttore generale di Onhc Group - Genova 24

ONHC Group spa, in coerenza con gli obiettivi di crescita definiti nel piano industriale 2022-25 annuncia di aver conferito l’incarico di Direttore Generale del Gruppo a Raoul Colantoni.

“Studi ed analisi predittive evidenziano la crescita costante della spesa sanitaria – sottolinea l’AD di ONHC Filippo Ceppellini – e mentre da un lato è evidente la continua crescita dei fabbisogni assistenziali dei cittadini, dall’altro cresce la difficoltà del Sistema di Sanità Pubblica di soddisfarli. Da qui l’esigenza, ormai impellente, di un «Secondo pilastro Sanitario» da affiancare al pubblico. In questo contesto ONHC, unico ecosistema di servizi integrativi dedicati alla salute, è pronto a raccogliere la sfida. L’inserimento di Raoul Colantoni va in questa direzione, siamo certi infatti che il suo profilo arricchirà il team di competenze e professionalità, aiutandoci a fornire un contributo per traguardare l’ambizioso obiettivo di rendere veramente di tutti il diritto alla salute”.

Raoul Colantoni, nato a Roma nel 1973, proviene dal Gruppo Ospedaliero San Donato, dove ha ricoperto il ruolo di General Manager, con deleghe specifiche su sviluppo solvenza, digitalizzazione percorsi di cura, centralizzazione acquisti e progetti finalizzati alla ‘Patient Centricity’. Ha iniziato la propria carriera di Manager in Avis, per poi passare nel 2011 ad Europcar, inizialmente con la nomina di Chief Financial Officer, per poi assumere il ruolo Managing Director della filiale italiana. Nel 2018, sempre in Europcar, è nominato Deputy CEO in Germania e, successivamente, Deputy CEO per BU Low Cost, con responsabilità sul mercato internazionale.

ONHC potrà avvalersi della sua esperienza per affrontare un mercato sempre più diversificato e fortemente competitivo, sostenendo l’indirizzo del Gruppo, di investire sulla sanità integrativa attraverso l’attività di gestione di reti sanitarie, soluzioni assicurative, consulenza in ambito sanitario, giuridico-fiscale, di risk management, attuariale e di welfare aziendale.

Al nuovo direttore generale spetta la responsabilità di guidare l’azienda, proporre e attuare le strategie, supervisionando e coordinando tutte le iniziative organizzative e commerciali in grado di conseguire gli ambiziosi obiettivi di sviluppo del Gruppo.

Colantoni ha conseguito a Roma la laurea in Economia presso l’Università La Sapienza, per poi specializzarsi in Business & Management in prestigiosi istituti nazionali ed internazionali, tra i quali Scotwork, Ashridge e la London Business School.