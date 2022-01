Raid sulle auto parcheggiate a Principe, arrestata una coppia di giovani ladruncoli - Genova 24

Genova. Spaccavano i vetri delle auto in sosta e rubavano ciò che trovavano all’interno: protagonista una coppia di giovani, lui 32 anni e lei 29, colta sul fatto dagli agenti delle volanti della polizia.

I due ladruncoli, un italiano e una venezuelana residenti nel Savonese, hanno iniziato il loro raid intorno alle 18.00 in via Mura degli Zingari, nella zona di Principe. In tutto quattro le vetture che sono riusciti a danneggiare e aprire prima che arrivassero le forze dell’ordine a interrompere la loro scorribanda.

A bordo delle vetture hanno prelevato oggetti tecnologici di vario tipo, soprattutto cavetti Usb, ma anche asciugamani e lenzuola. All’arrivo della polizia il ragazzo ha iniziato a scappare, mentre la compagna ha tentato di nascondersi all’interno di una delle macchine prese di mira.

Entrambi con precedenti penali, sono stati fermati e arrestati con l’accusa di furto aggravato. Fissato per stamattina il processo per direttissima.