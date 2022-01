Quirinale, verso un'altra votazione a vuoto. Toti: "Se Draghi va al Colle il governo deve continuare" - Genova 24

Roma. Dopo la prima chiama a Montecitorio, conclusa con 672 schede bianche e quindi un nulla di fatto, si annuncia al buio anche la seconda votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, prevista oggi a partire dalle 15.00. Ieri sera, un po’ a sorpresa, sono spuntati anche 7 voti per il deputato genovese Roberto Cassinelli, veterano di Forza Italia.

Il protagonista della truppa ligure inviata a Roma è ovviamente il governatore Giovanni Toti che, oltre a essere un delegato regionale, può dire la sua nelle trattative forte dei 32 parlamentari aderenti a Coraggio Italia, il partito fondato insieme a Luigi Brugnaro. Sono tra i “piccoli” della coalizione che oggi pomeriggio incontrano Salvini, Meloni e Tajani per definire la rosa dei nomi. Ai microfoni di La7 il presidente ha ribadito il concetto: “Nelle prossime ore soprattutto i partiti maggiori devono decidere: se si va su Draghi al Quirinale serve garantire un governo con la maggioranza attuale, mandare avanti la legislatura e mantenere gli impegni col Paese”.

Il nome dell’attuale presidente del Consiglio per il Colle è soprattutto sulla bocca di Enrico Letta, segretario del Pd: ” Il mio ruolo – dice in una intervista alla Cnbc – è proteggere Mario Draghi ed è assolutamente importante averlo nelle istituzioni del Paese”. Ma l’intesa con Matteo Salvini – che invece lo vuole saldamente al governo – sembra molto difficile.

Del resto Draghi, ha continuato Toti, “non è un soggetto politico ma istituzionale, è una risorsa della Repubblica, ma ha difficoltà di dialogo non avendo una casacca di partito. Se andasse lui al Quirinale – ribadisce – c’è bisogno di garantire il prosieguo dell’azione di governo e accontentare i partiti”.

L’ultimo nome lanciato dal centrodestra è quello di Franco Frattini, due volte ministro con Berlusconi, attuale presidente del Consiglio di Stato. Ma sulla sua candidatura ci sarebbe già il no di Pd e Italia Viva. “Non lo conosco molto bene, ha un curriculum di tutto rispetto, francamente l’ho letto sui giornali ma non se n’è parlato con nessuno”, taglia corto Toti.

Insomma, l’intesa sembra ancora piuttosto lontana e anche la giornata di oggi sembra destinata a trascorrere all’insegna degli incontri politici senza un vero risultato in aula. Fino alla terza votazione, ricordiamo, è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi per eleggere il successore di Mattarella, mentre dal quarto scrutinio in poi basta la maggioranza assoluta (per la precisione 505 voti). La votazione è sempre segreta: impossibile sapere con certezza chi ha scritto cosa.

Nel frattempo Sergio Rossetti, delegato dal Consiglio regionale come componente di minoranza in quota Pd, pubblica costanti aggiornamenti sui social: “Entri nell’emiciclo e ti fa un po’ impressione – ha scritto nottetempo -. Qui si è fatta una parte della storia del nostro straordinario Paese. Mi emoziono al pensiero che il mio papà sarebbe fiero di me. Spiace votare scheda bianca, ma è giusto così. Le trattative sono in corso, Non si tratta solo di individuare la persona ‘credibile’ per gli italiani e per gli altri Paesi, ma anche dare continuità e stabilità di governo, conservare la maggioranza dell’attuale governissimo ed evitare troppi tecnici al comando perché così si riduce il tasso di democrazia”.