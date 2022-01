Quirinale, Toti: "Chiunque sia il nuovo presidente nomini Berlusconi e Prodi senatori a vita" - Genova 24

Genova. Non si lascia andare al “totonomi” né prova a imporne uno suo ma lancia un messaggio a chi sarà il prossimo presidente della Repubblica e – indirettamente – agli alleati vecchi e nuovi. “Chiunque salga al Quirinale nomini Silvio Berlusconi e Mario Prodi senatori a vita”. Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di Coraggio Italia parla oggi al Corriere della Sera in un’intervista che ha sullo sfondo i nuovi possibili equilibri politici del Paese.

“Si chiude definitivamente la Seconda Repubblica e si avvia un nuovo ciclo – dice Toti – chiunque sarà presidente della Repubblica farebbe bene a nominare sia Berlusconi che Prodi senatori a vita. Sarebbe una pacificazione su cui costruire la Terza Repubblica”. Una frase che fa pensare a una cementificazione sempre più forte e rapida del nuovo polo centrista e di un gioco di equilibri che vede Toti & Co sempre più vicini a figure come Renzi, o Calenda, piuttosto che alla Lega o a Fratelli d’Italia. Almeno a livello nazionale.

Il governatore ligure, in realtà, è interpellato sulla vicenda Berlusconi, sul valzer di proposte pro e contro il Cavaliere, e sulle divisioni nel centrodestra. “Quella di ieri è stata una giornata alla quale non mi sarebbe piaciuto assistere e dimostra due cose. La prima è che il centrodestra da solo non ha i numeri per eleggere il presidente della Repubblica. D’altro canto, se li avesse avuti avrebbe potuto governare il Paese”. Dice Toti.

“La seconda e che mi dispiace che tutto questo sia avvenuto sulla pelle del presidente Berlusconi che qualcuno ha cinicamente usato fino in fondo. Hanno spinto oltre il burrone qualcosa che andava fermata prima. È difficile per tutti arrivare a 505 grandi elettori”.

Su cosa possa succedere ora a Montecitorio, Toti preferisce non fare previsioni. Nei giorni scorsi aveva parlato di “Draghi candidato rifugio”. Oggi afferma: “Si deve eleggere un arbitro che non solo abbia la statura politica ma i voti parlamentari, è inutile il totonomi. Per noi l’elezione del capo dello Stato tiene dentro una serie di cose. In particolare, oltre alla scelta di una figura garante dell’unità del Paese, la continuità di governo e la riforma della legge elettorale. Si può essere proporzionalisti o favorevoli al maggioritario ma l’attuale sistema di voto non ha garantito né la rappresentanza né la governabilità”.

Mario Draghi è ancora in campo per il Colle? “Non abbiamo mai posto veti a nessuno, men che meno a Draghi”. Che tempi prevede per eleggere il nuovo capo dello Stato? “Abbiamo 4-5 giorni in cui possiamo metterci d’accordo”, si conclude l’intervista.