Quirinale, si avvicina il vertice del centrodestra e Toti scherza: "Potremmo ripristinare la monarchia" - Genova 24

Genova. “Potremmo ripristinare la monarchia…”, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di Coraggio Italia scherza in vista dell’incontro dei partiti di centrodestra previsto domani a Roma e durante il quale le varie formazioni cercheranno di trovare un accordo sul nome da proporre per il post Mattarella al Quirinale.

“Ci saremo, per noi ci sarà il sindaco Brugnaro – dice Toti – ieri abbiamo riunito i nostri gruppi, abbiamo una posizione coi nostri 32 grandi elettori, che non sono pochi, credo abbastanza responsabile”.

“Se il centrodestra avrà un candidato comune e quel candidato comune avrà i numeri per provarci, anche fosse a maggioranza, il nostro gruppo politico lo appoggerà senza dubbio”, sottolinea il governatore.

“Se non ci saranno le condizioni, auspichiamo che vi sia un esteso consenso su un candidato che possa culturalmente rappresentarci, che sia realmente un arbitro e che si faccia in fretta”, aggiunge. E poi la conclusione, di nuovo tra il serio e il faceto. Alla domanda “C’è un piano B?”, Toti risponde: “La lettera B in questo caso è evocativa”.