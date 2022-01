Quirinale, la delegazione ligure al voto. Toti: "Grande responsabilità per il futuro del paese" - Genova 24

Roma. “Un onore, un’emozione e soprattutto una grande responsabilità essere tra gli elettori del Presidente della Repubblica. Ci impegneremo al massimo per fare la scelta migliore per gli italiani e per il Paese”.

Così scrive il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook pubblicando una foto a palazzo Montecitorio dopo la conclusione delle operazioni legate al primo voto per la scelta della massima carica dello Stato.

“Siamo qui con un compito di altissimo profilo ed enorme importanza: scegliere una guida per il Paese per i prossimi 7 anni, una figura capace di guidare l’Italia verso il futuro e di affrontare le sfide che aspettano tutti noi”. A rappresentare Regione Liguria assieme al presidente Toti il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei e il consigliere regionale Sergio Rossetti.