Quirinale, in piazza la galassia anti Berlusconi: "Serve un presidente che ci renda orgogliosi di essere italiani" - Genova 24

Genova. “Berlusconi non è il mio presidente”. E’ solo uno dei cartelli portati in piazza a Genova nel presidio organizzato oggi pomeriggio davanti alla prefettura per escludere categoricamente che il nuovo presidente della Repubblica sia il Cavaliere. Mentre iniziative di questo tipo prendono forma anche in altre grandi città come Torino e Roma e domani un presidio è atteso anche a Savona.

A Genova, nelle ore in cui sembra in realtà sempre più probabile che il ruolo di Berlusconi nella corsa al Quirinale possa essere più quello di “king maker” che di candidato condiviso, le forze scese in piazza vanno però anche oltre. “Berlusconi è solo un nome sulla lunga lista di impresentabili”, dice la consigliera regionale Selena Candia.

Ferruccio Sansa, capogruppo della omonima lista che insieme a Genova che osa ha lanciato l’iniziativa #nonmirappresenta, parla della manifestazione: “Una cosa dovuta, e vorrei dire anche ovvia – dice – mi pare incredibile che la migliore persona chiamata a rappresentare 60 milioni di italiani sia un pregiudicato, uscito da vicende giudiziarie con amnistie e prescrizioni ma con sentenze che presentano passaggi decisamente allarmanti, io credo che nel momento in cui usciamo da una pandemia, dobbiamo essere tutti uniti, e dare il meglio per costruire il futuro, non possiamo essere rappresentati da una persona che corrisponde al vecchio e il vecchio che ha mostrato il lato peggiore dell’Italia negli ultimi anni, ci vuole una persona che ci faccia sentire orgogliosi di essere italiani“.

Circa 150 persone in largo Lanfranco, rappresentanti di vari partiti e associazioni. Hanno dato la loro adesione, tra gli altri, Pd, Linea Condivisa, M5s, Sinistra Italiana, Articolo 1, Lista Crivello, Europa Verde, Possibile, Comunità di San Benedetto al Porto, Senza bavaglio e Associazione memoria e progetti.

“Le ampie adesioni raccolte in così poco tempo sono un ottimo segnale – osserva Stefano Gaggero di Genova che osa -. La presidenza della Repubblica è una carica di alto valore simbolico e politico e non possiamo neppure rischiare di essere rappresentati da Berlusconi”.

In piazza come cittadino anche Don Paolo Farinella, parroco di San Torpete, noto per la sua antipatia politica nei confronti del fondatore di Forza Italia: “La domanda non è se Berlusconi possa diventare presidente della Repubblica, cosa che ritengo impossibile, ma come siamo arrivati a questo punto, ovvero giocando al ribasso politicamente parlando, siamo alla fogna, il fatto che ci siano anche solo due partiti pronti a candidare al Quirinale una persona che non potrebbe partecipare neppure a un concorso pubblico significa che la Repubblica è finita”.

Tra i nomi “apprezzati” circolati in piazza a Genova, per il Quirinale, quello di Rosy Bindi. E’ stato Dalla Chiesa, tempo fa, a lanciare la candidatura dell’ex ministro della Salute, ex deputata ed ex presidente del Partito Democratico.