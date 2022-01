Quirinale, ecco i delegati di Regione Liguria: Toti, Medusei (Lega) e Rossetti (Pd) - Genova 24

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei (Lega) e il consigliere regionale Sergio Rossetti (Pd) sono i tre delegati del Consiglio regionale della Liguria a partecipare al voto per il presidente della Repubblica.

Lo ha deciso l’assemblea con un voto a scrutinio segreto e doppia preferenza nel quale l’opposizione si è spaccata. Toti e Medusei hanno ottenuto 17 voti ciascuno, Rossetti 8 voti (probabilmente Pd e Lista Sansa), mentre il capogruppo M5S Fabio Tosi è stato il primo dei non eletti con 3 voti (probabilmente Linea Condivisa e M5S). Erano 28 su 31 i consiglieri presenti, assenti per motivi personali i consiglieri Roberto Centi (Lista Sansa), Stefano Mai (Lega) e Angelo Vaccarezza (Lista Toti Liguria).

Febbrili le trattative all’interno del Pd prima d’inizio seduta poi la decisione di convergere sulla candidatura di Rossetti vista “la sua esperienza e il lungo percorso politico”, ha motivato il capogruppo Pd Luca Garibaldi.

“Candido il capogruppo M5S Fabio Tosi, che penso che sia al di fuori dalle polemiche, l’unica persona che abbia un profilo adeguato a poter rappresentare il Consiglio regionale per quanto riguarda l’opposizione”, ha detto il capogruppo di Linea Condivisa Giovanni Pastorino.

“È un’elezione importante che cade in un momento complesso per il Paese, tra una pandemia che è ancora tra noi e una ripresa che sta trascinando il Paese verso il futuro. È un voto che spero sia il più compatto e ordinato possibile e che metta finalmente i partiti di fronte alla propria responsabilità di costruire davvero la Terza Repubblica e portare la legislatura al termine, facendo quelle riforme che servono per dare poi una prossima legislatura ordinata e possibilmente governata da chi gli italiani sceglieranno”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al termine della votazione a scrutinio segreto avvenuta in Consiglio regionale per l’elezione dei delegati liguri all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.

In merito all’ipotesi di elezioni politiche in caso di elezione del presidente Draghi al Quirinale, Toti ha risposto: “Chiunque vada al Quirinale, il Paese non può tornare a votare mentre infuria la variante Omicron, mentre stiamo trasformando nuovamente la sanità in una sanità comunque votata al covid, mentre ci sono ancora in Parlamento le riforme del Pnrr e mentre la ripresa economica è solo al primo vagito. Il vero piatto delle elezioni presidenziali sono quelle riforme che consentano alla prossima legislatura di essere ordinata e proficua per il Paese, quindi legge elettorale, quindi un governo che porti a termine la legislatura con la forza politica per farlo, quindi le riforme dei regolamenti parlamentari che aiutino poi le riforme del Pnrr a prendere forma. C’è ancora un importante lavoro da fare: chiunque voglia andare al Quirinale – conclude – dovrà anche farsi anche carico ed essere garanzia di queste esigenze del Paese”.