Quirinale, dai selfie ai meme il voto dei grandi elettori liguri non è mai stato così social - Genova 24

Genova. Chi attraverso post, chi invece condividendo stories Instagram o Facebook, i grandi elettori liguri esprimono ognuno a modo proprio l’emozione e la partecipazione in un momento importante per la politica italiana: l’elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Nel giorno in cui si aprono le danze, le pagine social dei votanti liguri si riempiono di messaggi e commenti di ogni tipo, da cui emerge in quasi tutti i casi da una parte la consapevolezza di compiere un gesto di grande valore e peso e dall’altra un’ottima occasione per farsi notare e mettersi in mostra di fronte ai follower e sostenitori politici.

Chi si scatta un selfie a bordo del treno Frecciarossa diretto a Roma, chi è già a Roma, sulla metro diretto a Montecitorio, chi invece già sotto il Palazzo. Chi ripassa le leggi e memorizza il glossario dell’elezione del Presidente, chi invece ieri sera ha affermato di provare l’emozione della notte prima degli esami o della prova della maturità.

Insomma, i “nostri” votanti liguri sono diretti a Roma con un bagaglio carico di emozione e trepidazione, forse perché l’elezione del presidente della Repubblica non è solo un fatto politico in senso stretto, ma politico nel senso più ampio del termine, che ha a che fare con il sentirsi cittadini attivi e parte di qualcosa più grande.

I voti liguri sono 31 (qui l’elenco completo). Ci saranno deputati e senatori in rappresentanza di quasi tutti i partiti fuorché Fratelli D’Italia; senatori a vita, come Renzo Piano, e i tre rappresentanti del territorio da Toti, Rossetti a Medusei.

Presidente della Repubblica, post social grandi elettori liguri

Giovanni Toti, in un post Facebook pubblicato sulla propria pagina scrive: “Si parte per Roma! Con grande orgoglio e senso di responsabilità, come rappresentante della Liguria e dei liguri sono pronto a votare come grande elettore il presidente della Repubblica. Il nostro Paese ha bisogno di una guida sicura e noi gliela daremo, scegliendo il meglio”.

Gianmarco Medusei oggi in una stories Facebook scrive “Ci siamo” allegando la foto del suo badge, mentre ieri – domenica 23 gennaio, scriveva “Buona domenica amici, direzione Roma…domani si comincia”.

Pippo Rossetti invece ieri scrive: “Inizia l’avventura verso Roma. Tranquilli, non sono ancora nella rosa dei papabili…ripasso la Costituzione, Capo delle forze armate, presiede Csm, sceglie le camere, incarica i premier, nomina i ministri, è garante dell’Unità d’Italia, ci rappresenta tutti…una grande responsabilità”. Oggi invece pubblica una foto in cui si mostra “Arrivato” a Roma ed effettivamente pronto a votare.

Poi ci sono i parlamentari liguri, che hanno espresso il proprio parere sui social c’è il senatore Matteo Mantero (ex M5s, Potere al Popolo) che in un post Instagram del 16 gennaio rivela che Paolo Maddalena sarà il loro candidato per il Quirinale perché spiega “[…] l’ex vice-presidente della Corte Costituzionale rappresenta un nome di altissimo profilo sia dal punto di vista tecnico che morale […]”.

Tra i deputati che hanno condiviso un post e una stories sui social c’è Simone Valente (M5s) che pochi giorni fa si è taggato su Instagram di fronte al Quirinale e ha scritto: “[…] Sarà la terza volta che dovrò eleggere un presidente della Repubblica e questo renderà ancora più speciale questo momento […].

Anche per Sergio Battelli (M5s) – come scrive in una stories di Facebook e post di Instagram – questa è la sua terza elezione presidenziale ma – sottolinea – “a sto giro la più importante, visto che il M5S è il gruppo più numeroso al Parlamento. Questa volta ce la giochiamo tutta”.

Roberto Traversi (M5s) affida ai social un post condiviso ieri in cui dice “Berlusconi ritira la candidatura. Fosse stato un po’ più limitato il nostro gruppo, forse il suo sogno si sarebbe potuto realizzare. Invece i conti non tornano”.

È Marco Rizzone, di Coraggio Italia, a scrivere ieri sera su Instagram che “sembra la notte prima degli esami […] l’emozione è tanta. La responsabilità pure”.

Leda Volpi (Alternativa c’è) ribadisce invece, a carte completamente scoperte, il suo pieno appoggio a Paolo Maddalena perché è “un vero costituzionalista”, rifiutando così Draghi e Berlusconi.

Edoardo Rixi (Lega) su Instagram riporta la posizione del leader Salvini e sottolinea che “La Lega è pronta a proporre donne e uomini di altissimo profilo”.

Flavio Di Muro (Lega) ai suo follower racconta: “Questa mattina sveglia presto, in viaggio dal confine alla Capitale per il mio dovere di “Grande Elettore”. Spero di rappresentarvi al meglio”.

Giorgio Mulè (Forza Italia) invece due giorni fa ha condiviso una foto in cui stringe la mano a Berlusconi dedicandogli poi alcune parole: “Ha dimostrato ancora una volta non semplice senso di responsabilità ma amore per il Paese e le Istituzioni […]

Lorenzo Viviani (Lega) è insieme a Stefania Pucciarelli (Lega) in cui si scattano un selfie alla stazione del treno in partenza per Roma: “Questa mattina partenza presto, direzione Roma […] Faremo sentire la nostra voce in questo passaggio importante per il nostro Paese […]”

Roberto Bagnasco (Forza Italia), scrive: “Questa mattina dalla nostra Rapallo a Roma dove tra poche ore parteciperò all’elezione del presidente della Repubblica. Una responsabilità ma anche un grande onore e non vi nascondo l’emozione anche dopo tanti anni d’impegno pubblico […]”

Trepidazione e attesa anche da parte di Manuela Gagliardi (Coraggio), che quattro giorni fa su Instagram ha scritto “Ci siamo quasi”.