Quarantena e lockdown, padre e figlia chiusi in 15 mq per tre giorni e tre notti - Genova 24

Genova. 15 mq, 3 giorni e 3 notti. Sono queste le coordinate spazio-temporali in cui Paolo Piano e Agata Canziani stanno vivendo un’esperienza umana e artistica all’interno di una bolla allestista nel cortile di palazzo Ducale.

Paolo e Agata, padre e figlia all’interno della bolla, ricostruiscono e mettono in scena la vita di tutti i giorni, in un contesto segnato dalla pandemia, dalla quarantena e dal lockdown. Si dedicano al lavoro da remoto, allo studio, ai passatempi – dalla lettura all’ascolto della radio – ma anche alla preparazione del pranzo e della cena, al turno per il bagno e alle pulizie domestiche. Insomma, alla routine. Ma il tutto avviene all’interno di una bolla di 15 mq, per tre giorni e tre notti, in scena da ieri e fino a domani, mercoledì 26 gennaio.

“Perché è quello che tutti noi abbiamo vissuto, in un’epoca non così lontana da essere dimenticata, ma che comincia poco a poco a sbiadirsi. Secondo noi, su questa esperienza collettiva ma al tempo stesso privata del confinamento e della limitazione della libertà, va tenuta accesa la fiammella della riflessione” – arrivano direttamente dall’interno della bolla le parole di Paolo, pronte a spiegare l’importanza della memoria e del ricordo. Solo ricordando ciò che ci è stato tolto, oggi siamo o dovremmo essere in grado di apprezzare ciò che abbiamo.

La pandemia e in particolare il lockdown hanno cambiato radicalmente non solo il nostro modo di vivere e pensare ma anche e soprattutto la nostra percezione degli spazi e della casa. Dover star chiusi all’interno della nostra abitazione per settimane ma anche mesi, ci ha in un certo senso, come costretto a posare gli occhi sulla nostra quotidianità, capendo cosa è davvero importante e cosa no, imparando così a non dare nulla per scontato.

“Il lockdown ha comportato cambiamenti notevoli, come per esempio l’aumento esponenziale dell’adozione di animali domestici, di dispositivi elettronici, ecc…Ma personalmente, l’esperienza dello stare in casa mi ha proiettato verso l’esterno, il bosco, la natura. Come spesso succede ci accorgiamo di ciò che è davvero importante per noi solo nel momento in cui queste cose vengono a mancare. Ecco, io oggi più che mai, apprezzo il cielo, l’aria, il sole, e tutto ciò che è natura“, sottolinea Paolo.

Vita Nuda – Tre giorni e tre notti in una bolla di 15 mq al Ducale

“La vita quotidiana all’interno della bolla è più semplice – spiega Agata – sono comunque numerosi i flash mentali di ciò che lo scorso anno abbiamo realmente vissuto. Stando qui inoltre viene naturale fare una riflessione sulla nostra routine quotidiana e sulle nostre abitudini, che tutti hanno, ma di cui a volte non se ne ha la consapevolezza”.

“Molte persone, dal fuori si sono poi accorte che facendo sempre le stesse cose tutti i giorni non si vive davvero. Giornate ripetitive, uguali l’una all’altra, scandite da lavoro e impegni, danno alla fine la percezione di non vivere ma di sopravvivere“, aggiunge Agata.

“Come si sta tre giorni all’interno di una bolla di 15 mq? Bene, sono giorni di meditazione e relax in realtà, trascorsi con un compagno molto frenetico e simpatico. Abbiamo gusti diversi sul cibo e su molte altre cose, ma riusciamo sempre a trovare un punto di accordo“.

Il progetto

La performance di Paolo e Agata si intitola “Nuda vita”, un progetto artistico sviluppato nell’ambito della XIV edizione di Segrete Tracce di Memoria, nello Spazio46 di Palazzo Ducale. Il progetto è a cura di Paolo Piano, Danila Barone, Agata Canziani, Lidia Treccani – ideato e prodotto da DoascoPerformingArt con Dialoghi d’arte e con il sostegno di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.