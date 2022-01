Provvedimenti disciplinari dell'Università di Genova dopo l'occupazione del Disfor: protesta in via Balbi - Genova 24

Genova. Una cinquantina di studenti e antagonisti sta partecipando questo pomeriggio in via Balbi alla protesta indetta dal collettivo Vedo Terra, contro l’avvio da parte dell’università di Genova delle commissioni che potrebbero portare a provvedimenti disciplinari nei confronti di 9 studenti dell’università che l’anno scorso parteciparono all’occupazione del Disfor e ora rischiano di veder ritardati anche di sei mesi esami o lauree come possibile sanzione.

Per il collettivo che aveva promosso l’occupazione durata un paio di mesi mentre le lezioni universitarie si svolgevano in Dad si tratta dell'”ennesimo tentativo di esautorazione del gesto politico attraverso una repressione dai connotati tecnici e aziendalistici”.

“Siamo studenti che vivono le contraddizioni di questo momento storico – dicono in un volantino che viene distribuito in via Balbi per spiegare le ragioni del presidio – e pretendono risposte non utenti che contravvengono a un regolamento aziendale.