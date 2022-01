Primark sbarca a Genova al posto della ex Rinascente: oltre 200 posti di lavoro - Genova 24

Genova. Gli spazi dell’ex Rinascente di Genova pronti alla nuova vita: pochi giorni fa, infatti, sono iniziati i lavori si sistemazione degli spazi interni che vedranno aprire le porte ad uno store di Primark, colosso dell’abbigliamento low cost e a una palestra della catena McFit. Secondo le prime informazioni i lavori dovrebbero essere conclusi entro la fine del 2022, con l’aperture dei negozi entro quindi l’arrivo del prossimo anno.

Primark è una catena di abbigliamento nata in Irlanda a fine anni 60 il cui successo è dovuto ad un catalogo di tendenza e accessibile: l’azienda è in piena fase espansiva e nel nostro paese è già presente presso alcuni centri commerciali di Roma, Milano, Verona, Catania, Firenze e Brescia. Primark dovrebbe occupare tre piani dello storico esercizio commerciale, mentre gli altri due saranno occupati da McFit, catena di palestre e centri benessere dedicati alla cura del proprio corpo, che annovera già presenze a Milano, Torino, Roma, Napoli e Verona.

E così, dopo quasi cinque anni di vuoto, lo spazio della Rinascente potrebbe rinascere: chiusa nel 2018, la grande catena, ‘italianissima’, aveva abbandonato la nostra città (e lasciato a casa circa 18 lavoratori), oggi di proprietà di Banca Carige.

Nel frattempo sono state aperte le selezioni per il nuovo personale: già nei mesi scorsi, con l’annuncio di altre aperture in altre otto città del paese dal marchio erano stati annunciati circa 2000 posti di lavoro, per un totale di 3600 per i 14 store presenti sul territorio nazionale: stando a queste dimensioni a Genova serviranno oltre 200 persone per gestire lo spazio