Pretende di essere ricoverato e minaccia infermieri e dottori con delle forbici: denunciato - Genova 24

Genova. La notizia di un mancato ricovero motivato dalle buone condizioni di salute per molti potrebbe essere una buona notizia, ma non per tutti. Ieri mattina, infatti, un uomo dopo aver ricevuto il niet da parte dei medici, è andato in escandescenze, arrivando a minacciare tutto il reparto con delle forbici trovate sul posto.

E’ successo al Villa Scassi di Sampierdarena, dove un uomo di circa 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, appreso che non sarebbe stato ricovero in quanto non necessario in relazione alle sue condizioni di salute, si impossessava di un paio di forbici minacciando il personale sanitario presente, causando l’inattività del reparto per almeno un’ora.

Avvisati di quello che stava succedendo, i carabinieri di Sampierdarena sono arrivati sul posto riportando alla calma la situazione, ma procedendo alla denuncia del malato mancato per il reato di minacce gravi e interruzione di servizio pubblico.