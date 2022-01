Poste, obbligo di green pass: sarà il distributore di biglietti a controllare il certificato - Genova 24

Genova. Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo del green pass per consentire l’accesso alla rete dei 104 uffici postali della provincia di Genova in modo semplice e sicuro, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1. Da domani, infatti, il certificato verde standard – quello ottenibile anche con tampone negativo – sarà necessario per recarsi agli sportelli.

Negli uffici postali della provincia dotati di gestore delle attese, i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code del Green Pass e, una volta riconosciutone il codice, il gestore attese consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello.

Nei restanti uffici postali, i cittadini dovranno mostrare il Green pass direttamente allo sportello per la verifica dell’operatore attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale, prima di procedere con i servizi richiesti.