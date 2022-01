Positiva con sintomi fermata in auto con tre famigliari: "Sono contraria alla quarantena" - Genova 24

Genova. Positiva con sintomi è stata fermata mentre si trovava in auto con tre familiari, tutti senza mascherina.

Il mezzo era stato fermato per un controllo di routine e la donna, 35 anni, è stata denunciata dalla polizia.

E’ accaduto nei giorni scorsi in via Canevari. Gli agenti hanno controllato i documenti della donna e da un controllo in banca dati è risultato che doveva trovarsi in isolamento perché positiva al covid con sintomi.

Quando gli agenti le hanno chiesto perché si trovasse fuori dalla sua abitazione, ha risposto di essere in disaccordo sulla quarantena. Così è stata denunciata e inviata a rientrare quanto prima a casa e a restarvi fino alla accertata guarigione