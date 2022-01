Porto Internazionale di Rapallo: "Avanti a gonfie vele, inaugurazione prevista nell'estate 2023" - Genova 24

Rapallo. Questa mattina il Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha ricevuto insieme ai legali e ai tecnici del Comune, il dott. Davide Bizzi amministratore delegato Bizzi & Partner, il dottor Mario Tornaghi, amministratore delegato di Ptir accompagnati dal loro Team di tecnici e legali.

Vanno avanti a gonfie vele i lavori di ricostruzione della diga a difesa dell’abitato, dopo l’avvio della parte a mare, a marzo inizieranno anche le opere a terra: obiettivo inaugurazione del Porto Internazionale nell’estate del 2023.

L’area che riguarda i posti barca rimarrà sostanzialmente invariata. Il 90% degli ormeggi manterrà invariata la dimensione, mentre il restante 10%, ossia 21 dei 241 ormeggi a disposizione, verrà ampliato per fare fronte alle richieste della nautica odierna.

I lavori a terra prevedono un sostanziale recupero dell’esistente, valorizzato grazie ad una rivisitazione degli spazi. Esaudendo il desiderio dell’amministrazione comunale, l’infrastruttura sarà sempre più parte integrante della Città, nel futuro prossimo infatti il Porto diventerà il naturale proseguimento del Lungomare di Rapallo.

“Sono molto orgoglioso di come sta procedendo la pratica del Porto, della quale mi sono sempre occupato in prima persona. Una pratica sofferta per tutto il pregresso, un progetto in cui ho creduto da subito lavorando costantemente e alacremente giorno e notte – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco al termine dell’incontro tecnico di questa mattina.

E continua: “La prima soddisfazione per la pubblica amministrazione è poter osservare i lavori procedere a ritmo spedito e vedere il cantiere vivo anche nel fine settimana. Tutto ciò è possibile grazie alla costante collaborazione tra Comune di Rapallo, il Governatore di Regione Liguria Giovanni Toti, il Dottor. Davide Bizzi e la Ptir rappresentata da Mario Tornaghi. Una partnership virtuosa tra pubblico e privato che sta attirando su Rapallo l’interesse di tutto il comparto nautico nazionale e internazionale”.