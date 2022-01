Porta il tuo lavoro all'estero con un contributo fino a 800.000€ - Genova 24

Ci sono persone che hanno trovato il successo del loro lavoro all’estero.

Ma ce ne sono altre che…non ci hanno ancora provato.

Quest’anno si apre con un’opportunità di lavoro davvero speciale per tutti coloro che vogliono e sentono il bisogno di trovare il proprio successo oltre i confini dell’Italia.

Parliamo di un contributo a fondo perduto fino al 25% che permetterà alle aziende, ma anche alle persone fisiche, di cambiare mercato, cultura, nazione ed ottenere fino a 800.000€ per farlo.

Questi fondi verranno stanziati alle realtà imprenditoriali che apriranno una sede all’estero, e che potranno ottenere i fondi per gli immobili, l’esportazione dei materiali, per la comunicazione e il marketing ma anche per il supporto di esperti dell’import/export.

