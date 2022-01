Pista ciclabile in corso Italia, le aiuole centrali "sacrificate" per fare posto alla doppia corsia - Genova 24

Genova. Entrano nel vivo i lavori per la nuova pista ciclabile in corso Italia, un itinerario strutturato che prenderà il posto della controversa corsia gialla disegnata dal Comune nella primavera del 2020. E dopo i primi colpi di ruspa alle fioriere nella zona di San Giuliano, iniziano a sparire in questi giorni anche le aiuole centrali nel tratto tra corso Marconi e via Piave, con immancabili critiche e polemiche social sull’opportunità del restyling voluto dalla giunta Bucci e finanziato con 3 milioni di euro di fondi europei.

L’operazione in realtà era ampiamente prevista. Si tratterà tecnicamente di una riprofilatura: le aiuole spartitraffico non verranno cancellate ma ristrette di una trentina di centimetri per recuperare la seconda corsia di marcia in direzione Boccadasse. È questo il compromesso studiato da Tursi per venire incontro alle esigenze del traffico veicolare: poiché la nuova ciclabile prenderà spazio a margine della passeggiata, l’allargamento della carreggiata nel primo tratto di corso Italia servirà a smaltire il flusso diretto verso Albaro e i quartieri del Levante tramite la svolta su via Piave (dove c’è Esselunga, altra fonte di ingorghi) e la prosecuzione sull’asse parallelo di via Rosselli-Gobetti-Righetti-De Gaspari. La soluzione è stata studiata soprattutto per agevolare chi arriva alla Foce dalla Sopraelevata.

Da San Nazaro in poi, come da progetto, sarà mantenuta una sola corsia (più larga del normale in modo da facilitare il transito dei mezzi di soccorso in caso di code) e non sarà necessario toccare le aiuole. In direzione centro, invece, verrà semplicemente cancellata la ciclabile in sede riservata senza altre modifiche e torneranno disponibili due corsie per auto, moto e trasporto pubblico.

Come sarà il tratto tra corso Marconi e via Piave: doppia corsia e aiuole più strette

Le fermate Amt non cambieranno posizione, ma saranno spostate al posto dell’attuale corsia ciclabile in corrispondenza di quelle già esistenti. Saranno realizzate nuove pensiline a isola tra la pista e l’area riservata alla fermata. Per raggiungerle gli utenti dei mezzi pubblici dovranno attraversare la pista ciclabile ma sarà un tratto molto breve. Saranno tracciate strisce orizzontali in modo che i ciclisti rallentino per far transitare i pedoni.

Pista ciclabile in corso Italia, le aiuole centrali “sacrificate” per fare posto alla doppia corsia

Gli attraversamenti pedonali saranno rifatti e protetti, mentre sulla passeggiata e in prossimità delle fermate dei bus saranno installate nuove fioriere con seduta integrata in modo da recuperare le panchine in via di demolizione. Secondo le indicazioni della Soprintendenza, però, il granito dovrà essere il più possibile riutilizzato e pure le piastrelle in klinker ceramico andranno salvaguardate e mantenute nel disegno originale.

La fine dei lavori è prevista per l’inizio dell’estate. Il tratto di 2 chilometri e mezzo interessato dal progetto è stato suddiviso in tre cantieri, ognuno dei quali di competenza di una delle imprese del raggruppamento Tecnotatti Srl, Edil Due Srl e Impresa Traversone Sas. Durante i lavori sarà sempre assicurata la piena disponibilità della passeggiata, così come – salvo casi particolari – l’attraversamento della carreggiata lato mare. L’area di cantiere è stata allestita in modo da lasciare sempre una corsia per il passaggio dei mezzi privati e del trasporto pubblico locale, mentre l’attuale pista ciclabile è stata soppressa.