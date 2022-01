Piaggio Aerospace, riaperto il bando per la vendita sino al 28 febbraio - Genova 24

Villanova d’Albenga. “Vi sono interlocuzioni con alcuni soggetti che sono ancora aperte, ma vogliamo essere certi di poter garantire il miglior futuro di lungo termine della Società. Per questo, in accordo con il ministero dello Sviluppo Economico, rinnoviamo oggi formalmente l’invito a presentare manifestazioni di interesse per il Gruppo”. Con queste parole il commissario straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, ha annunciato oggi la riapertura ufficiale dei termini del bando di vendita dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace.

“Ripartiamo, dunque, ma non da zero – sostiene Nicastro – il lavoro preparatorio sulla data room è già fatto, mentre abbiamo fissato scadenze molto ravvicinate per le fasi di due diligence e di presentazione delle offerte, al fine di accelerare il più possibile l’iter. Valuteremo come sempre con attenzione tutte le offerte che ci perverranno, verificando che siano redatte secondo quanto previsto dal disciplinare di gara: l’obiettivo è cedere Piaggio Aerospace nella sua interezza a un compratore che sappia proporre un solido piano di rilancio e sviluppo della società e che ne riconosca il giusto valore”.

Come anticipato alle rappresentanze sindacali, il relativo annuncio è stato pubblicato questa mattina su alcune testate economico-finanziarie, italiane e internazionali, e sul sito dell’amministrazione straordinaria. Secondo il bando, i nuovi soggetti interessati a rilevare i complessi aziendali delle due aziende, che pur facendo capo a due diversi soggetti giuridici, costituiscono dal punto di vista industriale un unicum, avranno tempo sino al 28 febbraio 2022 per inviare le manifestazioni di interesse.

Piaggio Aerospace ha nel frattempo chiuso l’esercizio 2021 con uno dei migliori bilanci degli ultimi anni, secondo quanto dichiarato: il fatturato ha raggiunto circa 152 milioni di euro, con un portafoglio ordini intorno ai 500 milioni di euro e nuove commesse in fase di formalizzazione per ulteriori 180 milioni circa di euro.

Il Gruppo Piaggio Aerospace, che controlla negli Stati Uniti anche la consociata Piaggio America, è attivo nei business Velivoli e Motori. Il primo è dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di velivoli civili e militari e comprende anche le attività di customer service. Il business Motori è invece dedicato alla produzione e manutenzione di motori aeronautici.