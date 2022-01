Peste suina, il virus arrivato dall'Europa dell'Est a causa di una partita di carne infetta - Genova 24

Genova. “È terminato il sequenziamento genetico del genoma del virus, che proviene con ogni probabilità dalla Georgia, anche se non è ancora sicuro al 100%” – a sottolinearlo Roberto Moschi, direttore del dipartimento di Veterinaria di Alisa, a margine del punto stampa di oggi in Regione sull’aggiornamento della questione della peste suina africana sul nostro territorio.

“Quindi si può escludere che il virus sia sardo e che arrivi dal Belgio, Polonia o dalla Germania – continua Moschi – e al tempo stesso si può ipotizzare che sia arrivato con delle merci, quasi sicuramente è stata importata una partita di carne infetta, che riguarda per esempio i salumi”.

E conclude: “Si tratta di un virus che sopravvive per esempio alla salagione o ai trattamenti. Non si sa ancora se è arrivata in modo legale o illegale, se a seguito di un viaggiatore o meno”.