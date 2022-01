Peste suina, gli 'Angeli dei boschi' passeranno al setaccio parchi e monti genovesi per tracciare il virus - Genova 24

Genova. Le associazioni legate alle attività outdoor e i loro tesserati parteciperanno al monitoraggio attivo del territorio genovese alla ricerca di carcasse di cinghiali eventualmente contagiati dal virus della peste suina africana. L’attività volontaria sarà coordinata con gli uffici tecnici regionali che in questi giorni stanno guidando le squadre di cacciatori in perlustrazione nei boschi per cercare di avere un quadro più completo possibile sulla diffusione dell’epidemia.

Questo è quanto emerso dal tavolo di lavoro tenutosi oggi pomeriggio presso l’ufficio del vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, che ha raccolto l’offerta fatta dal mondo dell’outdoor nel voler dare una mano per questa campagna di controllo d’emergenza. Gli ‘Angeli dei boschi‘, si sono ribattezzati, e come nella migliore tradizione genovese della solidarietà si rimboccheranno maniche e calzoni per scandagliare in lungo e in largo alcune aree della nostra provincia.

“Sarà predisposto un protocollo per fare questo intervento in sicurezza – ha spiegato il vicepresidente Piana – con una profilassi di sanificazione, localizzazione e report quotidiani delle attività. Il coordinamento sarà unificato e ai volontari sarà richiesto di coprire zone non coperte dalle squadre dei cacciatori, come i parchi, le aree protette, lo oasi, le zts in modo da avere una mappatura più ampia e capillare possibile”.

“La sinergia è basata su ulteriori e crescenti modalità di collaborazione in sicurezza con una cabina regionale di regia unica per valorizzare al meglio il capitale di competenze e la solidarietà di chi conosce approfonditamente il territorio – ha sottolineato Piana – L’obiettivo è quello di ridurre al massimo il periodo di zonazione e di monitoraggio, creando via via una zona rossa utile alla non proliferazione e all’eradicazione dell’epidemia. Intanto abbiamo superato i 300 sopralluoghi nell’area infetta”.

Le associazioni coinvolte sono tante, e ognuna di essa fornirà alla Regione un elenco di sui tesserati (che dovranno avere una copertura assicurativa) disponibili ad iniziare questa attività. “Siamo molto soddisfatti di questo incontro – ha commentato Lorenzo Baglietto, rappresentante del Fiftyeight Bike Team – nei prossimi giorni saranno messi a punto tutti i protocolli necessari per il nostro intervento e partiremo con una selezione dei nostri tesserati che potranno garantire disponibilità e continuità per questo servizio che intendiamo rivolto a tutta la nostra città. Fatto salvo le disposizioni che ci verranno date, ogni associazione si muoverà secondo le sue modalità: noi opereremo grazie alle nostre bici, mentre altre a piedi”.