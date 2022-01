Peste suina, Ferrari è il commissario per l'emergenza. Toti: "Speriamo di riaprire al più presto" - Genova 24

Genova. Sarà Angelo Ferrari, direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, il commissario per la gestione dell’emergenza peste suina che ha colpito la zona tra Liguria e Piemonte. È quanto emerso al termine dell’incontro tra il presidente ligure Giovanni Toti, l’assessore Alessandro Piana e i ministri dell’Agricoltura e della Salute, Stefano Patuanelli e Roberto Speranza.

“È stato un incontro costruttivo – ha commentato il presidente Toti -. Il commissario si occuperà di gestire per conto delle Regioni e del Governo quest’emergenza e un pacchetto di ristori per le categorie colpite. La speranza è quella di circoscrivere al più presto l’area e riaprire al più presto un pezzo importante del nostro territorio“.

Nelle prossime settimane il lavoro si concentrerà quindi su due fronti: da un lato sbloccare le prime somme per le imprese danneggiate (i piccoli allevamenti che saranno costretti a macellare in anticipo tutti i loro maiali, ma anche le attività sportive e ricettive legate all’outdoor), dall’altro procedere col monitoraggio per capire la reale estensione del contagio. Se i risultati saranno quelli sperati, la “zona rossa” potrà essere ristretta rispetto all’estensione attuale che include in tutto 114 Comuni di cui 36 liguri (Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Albisola Superiore, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Celle Ligure, Savignone, Stella, Torriglia, Rossiglione, Sant’Olcese, Valbrevenna, Sori, Pontinvrea, Varazze, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Urbe, Sassello, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia).