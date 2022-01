Peste suina e ristori, l'assessore Piana: "Pronti 130mila euro per gli allevatori liguri" - Genova 24

Genova. “I ristori regionali per contrastare l’emergenza della peste suina ad oggi ammontano a 130mila euro e verranno ufficializzati oggi in una delibera portata in Giunta e firmata dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e dal sottoscritto”, a dirlo Alessandro Piana, vicepresidente e assessore regionale all’allevamento.

“Si parla – precisa Piana – di ristori destinati agli allevatori liguri di suini, per quanto riguarda gli abbattimenti, e per l’acquisto di reti e recinzioni da poter posizionare sul territorio”.

“Gli allevamenti liguri di suini individuati sono circa una decina – sottolinea Piana – non abbiamo infatti grandi allevamenti intensivi in Liguria, sono piccoli, e per lo più familiari. Per quanto riguarda questi ultimi, noi in ordinanza regionale non abbiamo stabilito un numero minimo per quanto riguarda il fabbisogno familiare, quindi chi ha due o tre maiali deve macellarli”.

Poi Piana prosegue: “Per il momento i ristori non sono destinati ad altre categorie, è difficile prenderle in considerazione perché i ristori vanno dati anche in base a parametri economici relativi agli anni precedenti”.

Oltre ai ristori regionali sono previsti anche quelli statali, su cui Piana precisa che “è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge “Sostegni ter”. Dal Governo sono stati stanziati infatti 50 milioni di euro, di cui 15 milioni sono destinati a potenziare le reti da collocare in prossimità degli allevamenti intensivi e quindi riguarderanno esclusivamente la biosicurezza. Gli altri 35 milioni di euro riguarderanno i primi ristori dati a un settore produttivo e turistico ricettivo. Chiaramente si tratta di una prima tranche, poi ne servirà un’altra”.

Intanto continuano i sopralluoghi e la mappatura dei casi di peste suina in Liguria. “Nelle ultime 24 ore – spiega ancora Piana – non sono stati rilevati capi infetti, restano 11 i casi positivi totali dall’inizio del monitoraggio. Nel pomeriggio potremmo comunicare ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, la task force regionale sta lavorando a pieno ritmo per accorciare il più possibile i tempi della prima fase”.