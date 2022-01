Peste suina, gli animalisti scendono in piazza per salvare i cinghiali del Bisagno - Genova 24

Genova. In principio fu la petizione, poi le mail a raffica inviate alle istituzioni, ma presto gli animalisti genovesi (e non solo) scenderanno in piazza fisicamente per chiedere di non procedere con l’abbattimento dei cinghiali della colonia urbana nel greto del Bisagno. Una ventina di esemplari in buone condizioni di salute, a detta degli animalisti, e che invece di essere uccisi potrebbero essere monitorati.

“Giù le mani dai cinghiali e dai maiali” il nome della manifestazione lanciata attraverso i social per questo venerdì 4 febbraio dalle 15 alle 18 in piazza De Ferrari. “Moltissimi di noi sono confinati per quarantena o malattia, isolati, senza lavoro, senza possibilità di prendere un mezzo ma dobbiamo farci vedere e sentire, dobbiamo ricominciare a lottare per qualcuno la cui vita vale così poco da essere appesa a un decreto che ne ordina lo sterminio anche se sani, felici, accuditi e seguiti”, si legge nell’avviso.

La manifestazione prende le mosse da un’associazione animalista particolare, Porcikomodi, con sede in Lombardia, e che in realtà si occupa principalmente della diffusione del maiale come animale da compagnia, al pari di cani e gatti.

Recentemente Roberto Moschi, responsabile del servizio veterinaria di Alisa, ha affermato che si stanno abbattendo i capi da ingrasso o riproduzione ma non quelli che rientrano in “altre attività”. Specificando che “specie come quella tibetana o vietnamita sono salve, a patto che i proprietari tengano gli animali segregati in casa, senza alcun contatto con altri animali o, peggio, con i boschi”. Ma all’associazione questa rassicurazione non basta.

“Le famiglie di cinghiali che vivono nel tratto cittadino del Bisagno che pericolo possono rappresentare per gli allevamenti lombardi o emiliani – scrive Sara D’Angelo, dell’associazione – perché abbattere animali stanziali e sani per tutelare attività che al contrario possono essere fonte di epidemie oltre che rappresentare un quotidiano massacro di esseri innocenti? Non possiamo restare fermi davanti a questo ennesimo orrore, a questo inaccettabile atto di arroganza antropocentrica“.

Intanto il sistema sanitario che sta gestendo l’emergenza procederà nelle prossime ore con i primi abbattimenti di maiali in allevamenti familiari e allo stato brado nelle zone della valle Stura, valle Scrivia, Valpolcevera e alta Val Bisagno. Al momento le carcasse di cinghiali infette accertate trovate in territorio ligure restano 14, tutte tra la Valle Scrivia e l’alta Valle Stura, se si eccettua il caso del cinghiale trovato morto a Staglieno.

Tra le associazioni che si stanno occupando della questione, ma con un taglio più specifico anti-caccia, c’è Gaia Animali e Ambiente, sezione Liguria. “Le famiglie di cinghiali presenti sul Bisagno e aree limitrofe, ormai stanziali nella zona, non possono contaminare nessun altro suino – afferma Edgar Meyer presidente di Gaia – poiché ovviamente non ci sono allevamenti in città e, come ben noto, la peste suina non si trasmette all’uomo e neppure ad altre specie animali. Sicuramente va proseguito il monitoraggio e le eventuali carcasse di cinghiali dovranno essere rimosse dagli organi pubblici preposti, ma siamo contrari a generiche mattanze.”